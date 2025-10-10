#
Популярные в РФ «китайцы» получат две интересные системы

Модели Omoda и Jaecoo обзаведутся системами автоматической и удаленной парковки

Кроссоверы Omoda и Jaecoo (оба принадлежат Chery) в ближайшем будущем начнут комплектоваться системами автоматической и удаленной парковки.

Об этом сообщают российские пресс-службы обеих марок.

Новое поколение интеллектуальных ассистентов вождения представят уже в октябре – на Международном саммите клиентов Omoda и Jaecoo. На нем покажут работу двух новых систем: автоматической (APA, Automatic Parking Assist) и удаленной (RPA, Remote Parking Assist) парковки.

Известно, что первым систему APA получит кроссовер Omoda C7.

Система APA откалибрована на более чем 1000 реальных парковочных сценариев, а работает она так: самостоятельно распознает пространство и выполняет все маневры, осуществляя параллельную, перпендикулярную или угловую парковку. Если на парковке несколько мест, водитель может указать желаемое, и система запаркует машину именно на него. Кроме того, в нее вшит «возврат по траектории» – когда надо выехать из узкого тупика задним ходом. По идее, APA должна экономить время на маневры.

Вторая система – RPA – это удаленная парковка, то есть без водителя за рулем. Можно не беспокоиться, откроется ли дверь в узком пространстве между машинами – выходите заранее, с помощью ключа направляете машину в выбранное место, а потом также дистанционно выводите обратно.

Обещают, что система будет удобна в пользовании даже с парковками «неправильной формы» – когда есть столбы или клумбы: находясь снаружи, водителю легче контролировать обстановку.

По срокам внедрения APA и RPA на машины для российского рынка пока не уточняют. Нужные штуки, как считаете?

Источник:  Omoda
Иннокентий Кишкурно
10.10.2025 
