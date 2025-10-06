Популярный китайский кроссовер подорожал: что с ценами

Марка Omoda подняла цены на кроссовер C5 на 100 тыс. рублей

Марка Omoda повысила цены на свой популярный кроссовер C5, увеличив стоимость всех комплектаций на 100 тысяч рублей, что составляет 3,5-4,4%.

Также в прайс-листе появилась новая комплектация Active 2025, стоимость которой на 50 тысяч рублей выше, чем у аналогичной без обозначения года.

Информация о содержании новой версии Active 2025 от производителя не раскрыта, и, вероятно, она не отличается от «прошлогодней» модели. В прайс-листе по-прежнему подробно указаны только комплектации 2024 года.

Omoda C5

Цены на Omoda C5:

Fun 1.5T CVT: 2 379 900 руб. (+100 000 руб .)

руб Lifestyle 1.5T CVT : 2 529 900 руб . (+100 000 руб .)

Ultimate 1.5T CVT : 2 729 900 руб . (+100 000 руб .)

Drive 1.6T AWD DCT : 2 629 900 руб . (+100 000 руб .)

Active 1.6T AWD DCT : 2 779 900 руб . (+100 000 руб .)

Active 2025 1.6 AT AWD DCT : 2 829 900 руб . (—)

Supreme 1.6 AT AWD DCT : 2 979 900 руб . (+100 000 руб.)

Интерьер Omoda C5

