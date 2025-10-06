#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
ОСАГО в России может резко подорожать
ЦБ: стоимость ОСАГО при отмене учета износа...
Интерьер Chevrolet Equinox
6 октября
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
В РФ начались продажи нового кроссовера...
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через...

Популярный китайский кроссовер подорожал: что с ценами

Марка Omoda подняла цены на кроссовер C5 на 100 тыс. рублей

Марка Omoda повысила цены на свой популярный кроссовер C5, увеличив стоимость всех комплектаций на 100 тысяч рублей, что составляет 3,5-4,4%.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Также в прайс-листе появилась новая комплектация Active 2025, стоимость которой на 50 тысяч рублей выше, чем у аналогичной без обозначения года.

Информация о содержании новой версии Active 2025 от производителя не раскрыта, и, вероятно, она не отличается от «прошлогодней» модели. В прайс-листе по-прежнему подробно указаны только комплектации 2024 года.

Omoda C5
Omoda C5

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Цены на Omoda C5:

  • Fun 1.5T CVT: 2 379 900 руб. (+100 000 руб.)
  • Lifestyle 1.5T CVT: 2 529 900 руб. (+100 000 руб.)
  • Ultimate 1.5T CVT: 2 729 900 руб. (+100 000 руб.)
  • Drive 1.6T AWD DCT: 2 629 900 руб. (+100 000 руб.)
  • Active 1.6T AWD DCT: 2 779 900 руб. (+100 000 руб.)
  • Active 2025 1.6 AT AWD DCT: 2 829 900 руб. (—)
  • Supreme 1.6 AT AWD DCT: 2 979 900 руб. (+100 000 руб.)
Интерьер Omoda C5
Интерьер Omoda C5

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 11
06.10.2025 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв