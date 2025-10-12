Появилась дата выхода соперника Дастера — бюджетного кроссовера от Nissan

Nissan готовит собственную версию Дастера – кроссовер Tekton

Nissan раскрыл первые детали о новом кроссовере Tekton, который станет собственной, стилистически переработанной версией популярного Dacia Duster.

Модель будут производить в Индии с прицелом на международные рынки, что может сделать ее новым доступным предложением в линейке бренда, например в Европе, где она займет место на ступеньку ниже Qashqai.

Дизайн Tekton, по заверениям Nissan, вдохновлен легендарным Patrol, что особенно заметно в выразительной передней части с массивным капотом и С-образной светодиодной оптикой. Однако в силуэте и, в целом, в облике легко угадываются проверенные гены Duster, включая ступенчатый капот и характерные расширенные колесные арки. Производство будет налажено на мощностях в Ченнаи, где уже выпускается «донорская» модель.

Ожидается, что Tekton унаследует от Duster не только платформу, подходящую для полного привода, но и знакомые силовые агрегаты альянса Renault-Nissan. Скорее всего, в гамме будут бензиновые турбомоторы 1.2 и 1.3, а также гибридная версия для соответствия экологическим нормам. Салон обещает быть современным, с цифровыми экранами и системами помощи водителю.

Премьера кроссовера намечена на 2026 год, и хотя выход на европейский рынок технически возможен, окончательное решение будет зависеть от стратегии альянса, чтобы не создавать прямой конкуренции успешному Duster внутри одной группы.