Эти китайские кроссоверы признаны самыми «нержавеющими»

Топ-9 больших китайских SUV из РФ с лучшей оцинковкой кузова

Специалисты портала Авто.ру провели замеры, определяющие уровень оцинковки кузовных деталей девяти популярных китайских кроссоверов, представленных на российском рынке.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Лидерами по устойчивости к коррозии стали модели Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01. Исследование показало, что у Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 практически все кузовные панели полностью оцинкованы, включая те части, которые наиболее подвержены воздействию влаги и реагентов.

Хотя у Rox 01 степень оцинковки ниже, производитель предлагает широкий спектр алюминиевых деталей в конструкции.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

В то же время у Geely Okavango, Soueast S09 и Jetour X90 Plus отсутствует оцинковка на некоторых кузовных элементах, таких как капот, крыша и двери багажника. У Changan CS95 двери не имеют антикоррозионного покрытия, тогда как стойки и пороги защищены от ржавчины цинком.

Rox 01
Rox 01

Наконец, наименее устойчивыми к коррозии оказались VGV U75 Plus и GAC GS8, на которых не было обнаружено ни одной оцинкованной панели. Тем не менее, производители утверждают, что используют альтернативные методы защиты. Представители GAC рассказали о применении алюмо-кремниевого покрытия и технологии катафорезного грунтования, в то время как VGV сообщила о заводской антикоррозионной обработке кузова.

Эксперты отмечают, что наличие оцинковки лишь один из множества факторов, влияющих на долговечность кузова. На защиту от коррозии также влияют качество грунтовки, лакокрасочного покрытия, конструктивные особенности кузова и условия эксплуатации автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Авто.ру
