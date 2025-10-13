Эксперты сравнили надежность бензиновых и дизельных моторов: исследование

Эксперт Трушкова: Дизельные авто всего на 0,5% надежнее бензиновых

Эксперты провели детальный анализ надежности силовых агрегатов, исследуя статистику поломок двигателей и коробок передач на основе собственной базы данных.

Об этом рассказала Юлия Трушкова, директор компании «Рольф» по сервису. Она отметила, что экспертиза компании помогает создать репрезентативную картину вероятных отказов ключевых элементов автомобилей.

За последние пять лет было проведено обследование более 175 000 автомобилей в рамках 112 унифицированных пунктов для каждой модели, что позволило собрать уникальную базу данных для российского рынка.

При сравнении бензиновых и дизельных двигателей эксперты сфокусировались на двух основных компонентах: двигателе (ДВС) и коробке переключения передач (КП). Исследование касалось автомобилей с пробегом от 100 тыс. 200 тыс. км.

Наиболее частой проблемой для таких автомобилей являются утечки и запотевания моторного и трансмиссионного масел, которые фиксировались с почти равной частотой как на двигателе, так и на КП. Вероятность возникновения этой проблемы составила почти 60% у бензиновых автомобилей и 52% у дизельных, что указывает на большую надежность последних.

На втором месте по частоте поломок находятся неисправности системы отработавших газов, особенно каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Бензиновые автомобили оказались более надежными в этом аспекте, уровень отказов составил 25,9% против 29,4% у дизельных.

В целом, современные автомобили показывают повышенную надежность. Пробег, который раньше считался критическим, теперь не приводит к серьезным поломкам, частота крупных отказов не превышает 17%. Дизельные автомобили показали результат на 0,5% лучше по надежности, что является статистической погрешностью, поэтому можно утверждать о их равенстве с бензиновыми моделями, добавила Юлия Трушкова.

