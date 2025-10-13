Этот российский бренд уже опередил Chery и вошел в топ-5 отечественного рынка

«Автостат»: марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка

За 41-ю неделю 2025 года (с 6 по 12 октября) в России продали 1689 единиц новых автомобилей бренда Tenet, что позволило ему впервые войти в пятерку лучших на российском авторынке.

Лидером продаж остается Lada, продажи которой составили 7122 новых легковых автомобиля на протяжении прошедшей недели.

В пятерке лидеров также оказались китайские марки Haval (5615 шт.) и Geely (3129 шт.), белорусская компания Belgee (2468 шт.) и российский Tenet (1689 шт.), который вытеснил на шестую позицию бренд Chery (1461 шт.).

Стоит отметить, что модельный ряд Tenet создан на базе автомобилей Chery, включая локализованные кроссоверы Chery Tiggo 4 (Tenet T4), Chery Tiggo 7L (Tenet T7) и Chery Tiggo 8 Plus (Tenet T8), которые продаются на рынке вместе с их «родительскими» моделями.

Tenet T7

На седьмой позиции находится китайский Changan (1442 шт.), восьмой строке – российский Solaris (1296 шт.). В десятку также вошли японская Toyota и китайская Omoda (951 и 862 шт. соответственно).

Кроме того, кроссовер Tenet T4 стал восьмым по популярности среди моделей на российском авторынке. Всего же за данный период в стране было реализовано 36,1 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.