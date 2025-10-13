#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Этот российский бренд уже опередил Chery и вошел в топ-5 отечественного рынка

«Автостат»: марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка

За 41-ю неделю 2025 года (с 6 по 12 октября) в России продали 1689 единиц новых автомобилей бренда Tenet, что позволило ему впервые войти в пятерку лучших на российском авторынке.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

Лидером продаж остается Lada, продажи которой составили 7122 новых легковых автомобиля на протяжении прошедшей недели.

В пятерке лидеров также оказались китайские марки Haval (5615 шт.) и Geely (3129 шт.), белорусская компания Belgee (2468 шт.) и российский Tenet (1689 шт.), который вытеснил на шестую позицию бренд Chery (1461 шт.).

Стоит отметить, что модельный ряд Tenet создан на базе автомобилей Chery, включая локализованные кроссоверы Chery Tiggo 4 (Tenet T4), Chery Tiggo 7L (Tenet T7) и Chery Tiggo 8 Plus (Tenet T8), которые продаются на рынке вместе с их «родительскими» моделями.

Tenet T7
Tenet T7

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На седьмой позиции находится китайский Changan (1442 шт.), восьмой строке – российский Solaris (1296 шт.). В десятку также вошли японская Toyota и китайская Omoda (951 и 862 шт. соответственно).

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, кроссовер Tenet T4 стал восьмым по популярности среди моделей на российском авторынке. Всего же за данный период в стране было реализовано 36,1 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 3720
13.10.2025 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0