Эта дорога разгрузит основные выезды из Москвы на запад

Новая платная магистраль соединит Новорижское шоссе и Одинцово

В ближайшие четыре года на западе столицы появится новая дорога, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово.

Согласно опубликованным документам, власти Москвы планируют заключить концессионное соглашение на строительство 18,6-километровой платной трассы.

Этот амбициозный проект, предварительная стоимость которого оценивается в 77,5 млрд рублей, станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Расчетная скорость движения по новой магистрали составит 120 км/ч, а плановая загрузка в первый год эксплуатации достигнет 23 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство будет включать возведение сложных инженерных сооружений, таких как эстакада через трассу М-9 «Балтия» и мост через Москву-реку.

Применение концессионной модели, как пояснили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, позволяет минимизировать бюджетные расходы и реализовывать крупные объекты ускоренными темпами. В результате город получает в собственность современную дорогу, а инвестор – право взимать плату за проезд для окупаемости вложений.

Потенциальным инвестором выступает консорциум в лице АО МИСК и ЗАО «Лидер», который уже подготовил соответствующее предложение. Соглашение планируется заключить на 49 лет.

Источник:  «Коммерсант»
14.10.2025 
