#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Новый кроссовер знакомой марки в хорошей комплектации снова продается в РФ

В РФ возобновились продажи Volkswagen Tacqua по цене от 1,85 млн рублей

В России стал доступен для приобретения новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua, который выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае уже шестой год. На классифайдах его, в основном, можно приобрести под заказ, и минимальная цена составляет 1 850 000 рублей.

За такую сумму в Находке можно заказать модель в комплектации R-Line Smart, которая укомплектована 116-сильным турбомотором объемом 1,2 л и 7-ступенчатым роботом DSG. Все предложенные кроссоверы, кроме одного, который доступен с доставкой в Благовещенск, также оборудованы 116-сильным 1,2-литровым мотором и таким же роботом. Исключением является кроссовер с 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра, который также комплектуется роботом DSG, однако его привод передний во всех версиях.

Что касается оснащения, то оно включает в себя мультифункциональный руль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном, панорамную крышу с люком, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров, кондиционер (без климат-контроля), бесключевой доступ с кнопкой запуска и много других опций.

Volkswagen Tacqua
Volkswagen Tacqua

Идентичный кроссовер можно заказать во Владивостоке за 1 937 000 рублей с доставкой в течение двух-трех недель. Если бюджет увеличить до 2 260 000 рублей, то есть возможность приобрести его из наличия в Краснодаре. Все необходимые для регистрации документы в наличии, утилизационный сбор оплачен.

Также в Благовещенске предлагается еще один Volkswagen Tacqua ярко-синего цвета за 2 290 000 рублей, а за 2 600 000 рублей в Волгограде доступен белый кроссовер в комплектации Joy Smart. Он комплектуется мультифункциональным рулем, цифровым щитком приборов, датчиками света и дождя, кнопкой запуска, подогревом передних сидений, кондиционером, светодиодными фарами, панорамной крышей и камерой заднего вида с парктроником.

Volkswagen Tacqua
Volkswagen Tacqua
Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  «Автоновости дня»
