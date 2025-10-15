Этот небольшой изъян на шине таит серьезную опасность

Специалисты объяснили, почему нельзя игнорировать грыжу на боковине колеса

Появление грыжи на боковине – это не мелкая неприятность, а аварийный сигнал, который предупреждает о возможном разрыве колеса, предупредили эксперты издания Pravda.Ru.

Такая шишка появляется не снаружи, а изнутри. Ее причина — разрыв внутренних нитей корда, который удерживает форму покрышки. Это похоже на лопнувшую нить в прочной ткани. В ослабленном месте давление воздуха начинает выпирать резину наружу, образуя роковой бугорок. Чаще всего к этому приводят сильные удары о ямы или бордюры, хроническая езда на недокачанных колесах или банальный перегруз автомобиля.

Главная опасность заключается в том, что в любой момент, особенно на высокой скорости или при очередном ударе, ослабленный участок может не выдержать и лопнуть. Разрыв покрышки на ходу почти всегда означает резкую и полную потерю управления, что создаёт угрозу для жизни водителя и пассажиров. Специалисты единодушны: эксплуатация шины с любым, даже самым маленьким вздутием, недопустима.

Если вы обнаружили на своей покрышке подобный дефект, единственным верным решением будет немедленное посещение шиномонтажа и замена колеса. Ремонт грыжи на колесе не рекомендуется (хотя иногда это предлагают), так как это опасно и не восстанавливает исходные характеристики шины.

Регулярный осмотр колес, поддержание правильного давления и аккуратная езда по неровностям помогут вам вовремя услышать этот тихий крик о помощи и избежать роковых последствий.