Надежная защита от угона своими руками — экспертиза «За рулем»

Электронные противоугонные устройства можно установить самостоятельно

Профессиональная установка серьезной электронной «противоугонки» – это всегда долго и дорого. На гарантийной машине этим можно навлечь на себя гнев сервисменов. Кроме того, вмешательство в конструкцию современного автомобиля требует хороших навыков, которыми обладает даже не всякий установщик.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Поэтому иногда автовладельцы выбирают (или придумывают) простейшие способы доработки электрических схем. Это возможно как с применением некоторых стандартных устройств, так и на радиолюбительском уровне.

В наш обзор мы взяли иммобилайзеры разного типа. Каждое устройство устанавливали на редакционный Ларгус, оценивая сложность монтажа, удобство пользования и, собственно, угоностойкость конструкции.

Условно иммобилайзеры можно разделить по принципу управления:

управляемые со смартфона и общающиеся с ним по Bluetooth;

устройства со своей меткой, которую можно прицепить к связке штатных ключей, чтобы не потерять;

тумблер или кнопка, спрятанные в салоне, или геркон, который можно активировать магнитом, беззаботно лежащим в подстаканнике.

ЧТО ТАКОЕ ИММОБИЛАЙЗЕР Иммобилайзер, или иммобилизатор – (дословно: «обездвиживатель») – это система, блокирующая в режиме охраны жизненно важные узлы двигателя: зажигание, форсунки, топливный насос, стартер и тому подобное. В отличие от охранной системы, иммобилайзер обычно не подает сигналов о помощи, мигая фарами и завывая сиреной. При этом его отключение производится, как правило, внутри салона автомобиля – фактом наличия электронной бесконтактной метки, поднесением к нужному месту электронных ключей-таблеток типа Dallas, введением пин-кода, нажатием секретных кнопок и так далее. Соответственно, он не боится дистанционных перехватов кода, опасных для большинства систем с брелоками .

Покупные иммобилайзеры

Управляемые со смартфона

Популярны реле, которые управляются со смартфона по протоколу Bluetooth. Они могут иметь размеры основных автомобильных реле – условно разделим их на узкое, стандартное и с увеличенными силовыми контактами. Ими можно заменить штатное реле почти в любом автомобиле. Остается только решить, какую же цепь вы готовы «рубить».

Работать реле может в двух основных режимах. Первый – иммобилайзер. Достаточно владельцу со смартфоном приблизиться к автомобилю на расстояние работы модуля Bluetooth, как реле будет готово сработать.

Второй режим – когда на экране смартфона нужно отдать команду на разрешение пуска двигателя. По опыту, этот режим менее удобен, но и защита в первом варианте слабее, если машину угонят вместе со смартфоном.

Еще можно включить режим сервиса, когда реле работает как обычное. Есть и возможность включения реле без смартфона, «набрав» пин-код многократными включениями зажигания.

Опыт эксплуатации реле на нескольких автомобилях на протяжении более трех лет показывает: устройства надежно работают в цепях стартеров. Дополнительное достоинство: смартфон никогда не забудешь дома!

Устройства с меткой

Другим типом компактных иммобилайзеров с маленькой «меткой» на твердотельном реле можно «перерезать» почти в любом месте провода, ответственные за работу двигателя.

Только нужно понимать, что под капотом жарко, а где-нибудь возле модуля бензонасоса может быть влажно: потребуется максимальная брызгозащита.

Добраться до катушки иммобилайзера нетрудно. Достаточно снять кожух рулевой колонки. И разомкнуть один из проводов.

В метке установлена батарейка CR2032. Перед запуском на метке следует нажать кнопку, заморгает светодиод, и в течение минуты нужно пустить двигатель. После подачи питания на твердотельное реле и при получении сигнала от метки происходит самозапирание, и дальнейший обмен информацией не нужен. Практика показала надежную работу такого реле в течение нескольких лет.

В разрыв проводов катушки иммобилайзера можно вставить геркон.

Существуют модификации, где на метке кнопок вообще нет: важно лишь ее присутствие неподалеку от реле. Более просты в монтаже реле, которые подсоединяются к проводке автомобиля через предохранитель, вставляемый вместо штатного.

Управляемые с радиобрелока

Третьим типом является довольно крупное реле с управлением небольшим брелоком с кнопками On и Off. Такие мы недавно рассматривали применительно к отключателям массы. При заявленном токе 200 А нагрузка, создаваемая хоть всей электросистемой автомобиля, за исключением стартера, кажется смешной. Так что можно «рубить» хоть отдельные цепи, хоть весь питающий «плюс», идущий мимо стартера.

Какую цепь блокировать?

Любым типом иммобилайзера можно обесточить цепи, которые задействованы при движении автомобиля постоянно, а также те, которые работают лишь в момент пуска двигателя. К первым относятся цепи катушек зажигания, форсунок или топливного насоса. Ко вторым – цепь стартера и катушки штатного иммобилайзера.

Катушка иммобилайзера.

Блокировка первых несколько опаснее, ведь если устройство откажет при напряженном обгоне, то водителю и пассажирам не позавидуешь. К тому же на многополосных скоростных дорогах заглохший автомобиль с большой вероятностью будет «подбит» сзади.

Поэтому предпочтительнее блокировка стартера либо штатного иммобилайзера. В крайнем случае придется отложить поездку, а учитывая, что вы всё сами устанавливали, отложить сравнительно ненадолго.

«ОХРАННИКИ» ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА Электронные противоугонные устройства существовали и во времена СССР – Полкан, Саргис и другие. Элементная база того периода не позволяла реализовывать большинство современных решений, поэтому, как правило, использовался один алгоритм. Владелец должен был открыть дверь машины и в течение нескольких секунд дотянуться до спрятанного переключателя, чтобы отключить систему. В противном случае подключался звуковой сигнал, а система зажигания оставалась заблокированной.

Противоугонные устройства

Результаты исследований относятся только к приобретенным образцам.

Устройство противоугонное Примерная цена 2000 ₽

Устройство можно разместить в блоке предохранителей или рядом с ним в разрыв коммутируемой цепи. Требуется лишь дополнительное соединение с «массой». Основа технологии – RFID (Radio-Frequency Identification), которая осуществляет бесконтактное чтение информации. В присутствии пассивной метки (в комплекте их две) ток получает возможность проходить через «предохранитель», запитывая нужную цепь. Ток коммутации в инструкции не указан, однако ясно, что оптимальная нагрузка – это штатные автомобильные реле.

Подойдет для рукастого автовладельца. Mongoose Иммобилайзер Bluetooth technology RB-02BT 65

Примерная цена 2500 ₽

Рекомендуется для большинства автомобилей Ford, Honda, Kia/Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota, Suzuki, Volkswagen. Выполнен в корпусе узкого реле. Содержит внутри схему, которая может взаимодействовать со смартфоном владельца по протоколу Bluetooth. Устанавливается в блок реле и предохранителей вместо штатного реле. Заявленная дальность действия – 6...10 м. Число подключаемых смартфонов – до пяти.

Подходит для тех, кто «на ты» со смартфонами.

Mongoose Иммобилайзер Bluetooth technology RB-01BT 65

Примерная цена 2500 ₽

Рекомендуется для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz. В корпусе обычного на вид реле содержится электронная начинка, способная общаться со смартфоном по протоколу Bluetooth. Может быть установлено как вместо штатного реле, так и отдельно, в потайном месте в разрыв провода благодаря прилагаемой колодке проводов. Заявленная дальность действия – 6...10 м. Число подключаемых смартфонов – до пяти.

Подходит для тех, кто «на ты» со смартфонами. Противоугонное реле Примерная цена 1500 ₽

Твердотельное реле позволяет блокировать электроцепи с силой тока до 20 А. Управление осуществляется с миниатюрных брелоков-меток, в которых установлена батарейка CR2032. После нажатия кнопки можно запустить двигатель, а реле встанет в режим самозапирания. Компактные размеры позволят хорошо спрятать реле.

С подсоединением справится даже новичок, а степень защиты достаточно высока. Выключатель массы Примерная цена 1300 ₽

Запас по току у силового реле огромный, поэтому подобным выключателем можно блокировать почти любые электроцепи, кроме стартерных. На реле указан ток в 200 А, но инструкция сообщает про 100 А. Достоинства выключателя в том, что при его установке требуются минимальные познания в автоэлектрике. Отключать им аккумуляторную батарею мы не рекомендуем, что бы ни говорила инструкция, а вот для топливного насоса – то, что надо. Заявленная дальность действия брелока – до 20 м.

Рекомендуем в первую очередь.

А своими руками?

Простейшую противоугонку можно сделать самостоятельно, применив подходящее двустабильное реле, например, РПС20 РС4.521.752. В отличие от большинства автомобильных реле оно имеет два устойчивых состояния, а потому не «сбрасывается» после отключения питания. Поэтому ток потребляется им только в момент переключения – в остальное время он равен нулю.

Схема простейшей противоугонной системы: K1 – двустабильное реле, например, РПС20 РС4.521.752. K2 – любое автомобильное реле.

Контакты реле РПС20 рассчитаны на ток до 2 А. Если использовать их для блокировки сигналов датчиков, например, датчика положения коленчатого вала, то можно обойтись без прочих коммутационных элементов. А при блокировке цепи питания топливного насоса проще использовать еще одно автомобильное реле, подключив через его замыкающие контакты плюсовой провод, идущий к топливному модулю.

РПС 20 – двустабильное реле с двумя устойчивыми состояниями.

Кнопку включения можно разместить в удобном месте – например, под сиденьем под левую руку. Это дает возможность быстро приводить «охранку» в активное состояние всякий раз, когда нужно на непродолжительное время покинуть машину, например, на АЗС. В случае разбойного нападения на водителя («Поехали, живо!») тот сможет незаметно заглушить мотор в подходящем месте – на оживленном перекрестке, у поста ДПС и так далее.

Для отключения системы можно вместо спрятанной кнопки придумать что-то позабавнее. Например, геркон, управляемый магнитом. Можно также задействовать цепь стоп-сигналов, подавая питание на отключение противоугонки при нажатии тормозной педали. Этим решениям много лет, но эффективности они не утратили.

А вот более современный способ. Индукционная катушка, которая для разблокировки штатного иммобилайзера обменивается сигналом с ключом от автомобиля, делает это в краткий миг при пуске двигателя. После этого даже при удалении ключа двигатель не блокируется.

Можно разрезать любой из двух проводов, идущих к катушке, и вставить выключатель. Поставите кнопку – ее нужно будет нажать при пуске, поставите тумблер – будет два варианта «едет/не едет». Или, опять же, геркон: приклеив его под пластиковой панелью в известном вам месте, достаточно будет поднести к нему перед пуском магнит.

Обо всех сферах применения магнитов в современных авто рассказано тут.