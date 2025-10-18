Как собака привела компанию Volvo в суд из-за удара багажником по голове

#
В Высший суд округа Оушен штата Нью-Джерси (США) поступил необычный иск, который ставит под вопрос безопасность современных автомобильных технологий.

Истицей по делу выступает Меган Кор, которая требует компенсации от компании Volvo Car USA за тяжелые повреждения, полученные два года назад. Инцидент произошел в октябре 2023 года, когда женщина находилась позади автомобиля. В этот момент под машину неожиданно пробежала собака, что и стало спусковым крючком для последующих событий.

По мнению юристов пострадавшей, домашнее животное случайно активировало датчик движения, расположенный под задним бампером, который отвечает за бесконтактное открытие багажника. В результате электропривод привел в движение дверь, которая с силой ударила Меган Кор по голове.

В исковом заявлении указано, что данный инцидент нанес женщине серьезные травмы. Представители истицы настаивают на том, что интеллектуальная система открытия от производителя не была оснащена достаточными мерами защиты от случайного срабатывания.

Меган Кор требует от автоконцерна возмещения затрат на медицинское обслуживание, компенсацию из-за временной утраты трудоспособности и за моральный вред.

Теперь суду предстоит решить, что стало причиной аварии, превратившей полезную функцию в опасную: неисправный датчик, человеческий фактор или элементарное невезение.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 168
18.10.2025 
Фото:Carscoops
