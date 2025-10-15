В России наблюдается всплеск продаж машин Toyota: причины

Эксперт Чистов объяснил, почему автомобили марки Toyota так популярны в РФ

Несмотря на отсутствие официального представительства в России, марка Toyota уже второй месяц подряд входит в число десяти самых продаваемых брендов на отечественном авторынке.

Юрий Чистов, директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh, отмечает, что это связано с высокой надежностью автомобилей Toyota в глазах российских покупателей и их популярностью на вторичном рынке.

По словам эксперта, многие россияне считают, что у автомобилей Toyota есть особый запас прочности, однако это не обязательно отражает их реальную надежность. К тому же предсказуемая ликвидность моделей Toyota также играет свою роль – на вторичном рынке они высоко ценятся.

Чистов добавляет, что Toyota славится высокой культурой производства, а многие ее методы организации конвейерной сборки стали стандартами для отрасли. При этом марка меньше, чем другие производители, использует новейшие технологии, такие как турбированные двигатели небольшого объема.

По информации аналитиков, в сентябре продажи новых автомобилей Toyota в России показали рост почти в полтора раза, достигнув 3308 единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.