Эти машины выпускаются с прошлого века до сих пор: что за авто?

HotCars назвал 10 самых «долгоживущих» автомобилей в мире

Некоторые автомобили исчезают с рынка навсегда, тогда как иные остаются актуальными на протяжении десятилетий, переживая процессы смены технологий и эпох. Эксперты портала HotCars представили список самых «долгоживущих» моделей на глобальном авторынке.

Лидером стал Chevrolet Suburban, который выпускается уже 90 лет, начиная с 1935 года, и на сегодняшний день является автомобилем с самым продолжительным сроком производства в истории. Сначала представлявший собой «универсал на раме», он со временем изменился в полноразмерный семейный внедорожник, способный разместить до девяти человек.

На втором месте находится Ford F-Series, появившийся на свет 77 лет назад, в 1948 году. Этот автомобиль, изначально задуманный как рабочий пикап, становился самым продаваемым в США на протяжении 48 лет благодаря удачному сочетанию новшеств и практичности, несмотря на конкуренцию с Chevrolet Silverado и Ram 1500.

Ford F-Series

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Transporter, который дебютировал в 1950 году. Его универсальность и возможность использования как для грузоперевозок, так и в качестве автодома, сделали его актуальным до сих пор. Когда-то он был символом контркультуры и свободы.

В список долгожителей также вошел Toyota Land Cruiser, который впервые появился в 1951 году как полицейский и военный автомобиль. Постепенно Land Cruiser стал одним из самых известных внедорожников в мире и самым длительно выпускаемым японским автомобилем.

Также в списке самых долгоживущих автомобилей оказались: Chevrolet Corvette (1953 г. – н.в.); Toyota Crown (1955 г. – н.в.); Mercedes-Benz S-Class (1954 г. – н.в.); Mini (1959 г. – н.в.); Ford Mustang (1964 г. – н.в.); Porsche 911 (1964 г. – н.в.).

