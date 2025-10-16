#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эти машины выпускаются с прошлого века до сих пор: что за авто?

HotCars назвал 10 самых «долгоживущих» автомобилей в мире

Некоторые автомобили исчезают с рынка навсегда, тогда как иные остаются актуальными на протяжении десятилетий, переживая процессы смены технологий и эпох. Эксперты портала HotCars представили список самых «долгоживущих» моделей на глобальном авторынке.

Рекомендуем
Зимние шины 185/65 R15 — что выбрать в сезоне 2025-2026

Лидером стал Chevrolet Suburban, который выпускается уже 90 лет, начиная с 1935 года, и на сегодняшний день является автомобилем с самым продолжительным сроком производства в истории. Сначала представлявший собой «универсал на раме», он со временем изменился в полноразмерный семейный внедорожник, способный разместить до девяти человек.

На втором месте находится Ford F-Series, появившийся на свет 77 лет назад, в 1948 году. Этот автомобиль, изначально задуманный как рабочий пикап, становился самым продаваемым в США на протяжении 48 лет благодаря удачному сочетанию новшеств и практичности, несмотря на конкуренцию с Chevrolet Silverado и Ram 1500.

Ford F-Series
Ford F-Series

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Transporter, который дебютировал в 1950 году. Его универсальность и возможность использования как для грузоперевозок, так и в качестве автодома, сделали его актуальным до сих пор. Когда-то он был символом контркультуры и свободы.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В список долгожителей также вошел Toyota Land Cruiser, который впервые появился в 1951 году как полицейский и военный автомобиль. Постепенно Land Cruiser стал одним из самых известных внедорожников в мире и самым длительно выпускаемым японским автомобилем.

Также в списке самых долгоживущих автомобилей оказались: Chevrolet Corvette (1953 г. – н.в.); Toyota Crown (1955 г. – н.в.); Mercedes-Benz S-Class (1954 г. – н.в.); Mini (1959 г. – н.в.); Ford Mustang (1964 г. – н.в.); Porsche 911 (1964 г. – н.в.).

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Chevrolet Suburban
Ford F-Series
Volkswagen Transporter
Toyota Land Cruiser
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  HotCars
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh | фирмы-производители
Количество просмотров 1831
16.10.2025 
Фото:freepik / prostooleh | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
-2