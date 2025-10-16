Конкуренция с китайцами и стагнация: названы проблемы рынка комтранса

Эксперт Красильникова рассказала, что грозит рынку коммерческого транспорта РФ

Анастасия Красильникова, директор департамента аналитики и сбытовой политики компании «Современные транспортные технологии», поделилась мнением о текущем состоянии российских производителей коммерческой техники.

Она отметила, что конкуренция с китайскими брендами в легкой коммерческой и среднетоннажной технике остается низкой. Но в сегменте тяжелых грузовиков и легковых автомобилей китайские компании занимают сильные позиции.

Ключевой проблемой для производителей коммерческого транспорта является стагнация на рынке. Многие клиенты откладывают обновление техники и расширение своих автопарков. В результате емкость рынка сократилась на треть, и особенно сильным ударом для сегмента LCV стало падение продаж на 33% в августе.

Тем не менее, введение 20-процентной субсидии на лизинг для покупателей LCV в сентябре дало положительный результат, обеспечив рост продаж на 20% по сравнению с августом. Это помогло замедлить темпы падения производства, что видно на примере Горьковского автозавода, который вернулся к 5-дневному рабочему режиму.

Для дальнейшего улучшения ситуации Красильникова подчеркивает необходимость продления данной меры как минимум до ноября-декабря 2023 года, так как из-за высокой ключевой ставки лизинг остается дорогим, и потребителям приходится сталкиваться со ставками от 28% и выше.

