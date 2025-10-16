Эти популярные авто планируют собирать в России по полному циклу: раскрыты сроки

Бренд BAIC сообщил о планах запустить сборку новых машин по полному циклу в РФ

Китайский бренд BAIC планирует запустить производство автомобилей на заводе «Автотор» по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов, сообщила пресс-служба марки.

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

В компании также пояснили, что продолжат сотрудничество с предприятием, на нем хотят выпускать как актуальный модельный ряд, так и новые модели BAIC, которые выйдут на российский рынок до конца 2026 года.

Что касается новых моделей, то, вероятно, речь идет об обновленном BJ40 и более компактном BJ30. В июле компания анонсировала появление в России трех новых внедорожников до конца текущего года, один из них – BJ60 в дизельной модификации.

На данный момент на заводе «Автотор» собирают всю актуальную модельную линейку BAIC. Последним автомобилем, вставшим на конвейер, стал флагманский внедорожник BJ60.

BAIC BJ40

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.