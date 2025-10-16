#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эти популярные авто планируют собирать в России по полному циклу: раскрыты сроки

Бренд BAIC сообщил о планах запустить сборку новых машин по полному циклу в РФ

Китайский бренд BAIC планирует запустить производство автомобилей на заводе «Автотор» по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов, сообщила пресс-служба марки.

В компании также пояснили, что продолжат сотрудничество с предприятием, на нем хотят выпускать как актуальный модельный ряд, так и новые модели BAIC, которые выйдут на российский рынок до конца 2026 года.

Что касается новых моделей, то, вероятно, речь идет об обновленном BJ40 и более компактном BJ30. В июле компания анонсировала появление в России трех новых внедорожников до конца текущего года, один из них – BJ60 в дизельной модификации.

На данный момент на заводе «Автотор» собирают всю актуальную модельную линейку BAIC. Последним автомобилем, вставшим на конвейер, стал флагманский внедорожник BJ60.

BAIC BJ40
BAIC BJ40
Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:BAIC
16.10.2025 
Фото:BAIC
