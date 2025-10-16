Экология
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Назван последний день, когда можно заказать иномарку по старым тарифам утильсбора

Если Минпромторг решит перенести на месяц введение нового порядка начисления утильсбора на иномарки, последние заказы по старым тарифам можно сделать только до 24 октября. Об этом сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Он выразил надежду, что Минпромторг сделает официальное заявление в выходные, чтобы клиенты могли спокойно производить оплату.

Комментарий эксперта

Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль»:

– Заказать автомобиль необходимо до 23-24 октября, чтобы успеть завершить все таможенные процессы.

По его словам, дальнейшие изменения в сроках заказа могут привести к тому, что автомобили не смогут пройти таможенные процедуры до введения нового порядка начисления утильсбора, что может обернуться дополнительными расходами, превышающими 1 млн рублей. Бизнесмен добавил, что автомобили можно заказывать только из Южной Кореи, Японии, Беларуси и Киргизии. Автомобили из других стран, в том числе Китая, рискуют не успеть доставить.

Рогов также сообщил, что после объявления об изменении порядка утильсбора с 12 сентября наблюдается рост заказов на автомобили. Согласно статистике его компании, за 10 дней до 23 сентября количество заказов сравнимо с объемами за три месяца.

С 1 ноября 2025 года в России должен был вступить в силу новый порядок начисления утильсбора, согласно которому автомобили мощностью свыше 160 л.с., ввозимые частниками для личного использования, будут облагаться утильсбором по коммерческим ставкам. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть предложения по отсрочке новых правил расчета утильсбора из-за недостаточного времени для растаможивания ранее заказанных автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
16.10.2025 
