В продаже появился новый кроссовер по цене Lada

В Китае начался предзаказ на новый Changan Nevo Q05 по цене 1,2-1,4 млн рублей

В Китае начат прием предварительных заказов на новый электрический кроссовер Changan Nevo Q05, который вскоре появится на мировом рынке. По предварительным оценкам, его стоимость будет варьироваться от 110 до 130 тыс. юаней, что соответствует 1,2-1,4 млн рублей по текущему курсу.

Changan Nevo Q05 представляет собой компактный кроссовер с габаритами 4435 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база составляет 2735 мм. Автомобиль оборудован закрытой решеткой радиатора, полускрытыми дверными ручками, светодиодной оптикой и доступен в пяти цветах кузова: зеленом, фиолетовом, серебристом, сером и белом.

Внутри кроссовера установлены мульти-руль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 15,6-дюймовым 2.5K-дисплеем, созданная на 4-нанометровом чипе MT8676 от MediaTek с поддержкой 5G, Huawei HiCar, CarPlay и прочее.

Changan Nevo Q05
Кроссовер приводится в движение одномоторной электрической установкой TZ180XS002 мощностью 161 л. с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором объемом 40,29 кВт или 51,91 кВт·ч, что позволяет проехать без подзарядки до 405 или 506 км соответственно.

Также поддерживается быстрое зарядное устройство, позволяющее зарядить аккумулятор с 30% до 80% за 15 минут.

Changan Nevo Q05
Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Источник:  СarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
17.10.2025 
Фото:CarNewsChina
