#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

«Форма будущего»: Mercedes-Benz представил новое элегантное купе

Mercedes-Benz опубликовал первый тизер преемника S-Class Coupe

Mercedes-Benz представил первый тизер своего будущего купе, которое, согласно информации от Carscoops, станет продолжателем традиций S-Class Coupe.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

На изображении можно увидеть крупную закрытую радиаторную решётку с подсветкой и элегантный двухдверный силуэт.

Главный дизайнер компании Горден Вагенер назвал концепцию «формой будущего» и отметил, что новая решётка, впервые представленная в Мюнхене, послужила «искрами для творческого импульса».


«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При разработке дизайна использовались идеи из Vision Maybach 6. Автомобиль построен на электрической платформе, а фары имеют вид светодиодных звёзд.


Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Интерьер, освещенный мягким синим светом, оформлен в стиле ар-деко и сочетает современные технологии с изысканными отделочными материалами.

Ожидается, что приборная панель будет оснащена крупными цифровыми экранами, которые органично впишутся в общий стиль. Информация о дате презентации и характеристиках пока не была раскрыта.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1240
18.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz S-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв