«Форма будущего»: Mercedes-Benz представил новое элегантное купе
Mercedes-Benz представил первый тизер своего будущего купе, которое, согласно информации от Carscoops, станет продолжателем традиций S-Class Coupe.
На изображении можно увидеть крупную закрытую радиаторную решётку с подсветкой и элегантный двухдверный силуэт.
Главный дизайнер компании Горден Вагенер назвал концепцию «формой будущего» и отметил, что новая решётка, впервые представленная в Мюнхене, послужила «искрами для творческого импульса».
При разработке дизайна использовались идеи из Vision Maybach 6. Автомобиль построен на электрической платформе, а фары имеют вид светодиодных звёзд.
Интерьер, освещенный мягким синим светом, оформлен в стиле ар-деко и сочетает современные технологии с изысканными отделочными материалами.
Ожидается, что приборная панель будет оснащена крупными цифровыми экранами, которые органично впишутся в общий стиль. Информация о дате презентации и характеристиках пока не была раскрыта.
