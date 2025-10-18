«Форма будущего»: Mercedes-Benz представил новое элегантное купе

Mercedes-Benz опубликовал первый тизер преемника S-Class Coupe

Mercedes-Benz представил первый тизер своего будущего купе, которое, согласно информации от Carscoops, станет продолжателем традиций S-Class Coupe.

На изображении можно увидеть крупную закрытую радиаторную решётку с подсветкой и элегантный двухдверный силуэт.

Главный дизайнер компании Горден Вагенер назвал концепцию «формой будущего» и отметил, что новая решётка, впервые представленная в Мюнхене, послужила «искрами для творческого импульса».

При разработке дизайна использовались идеи из Vision Maybach 6. Автомобиль построен на электрической платформе, а фары имеют вид светодиодных звёзд.

Интерьер, освещенный мягким синим светом, оформлен в стиле ар-деко и сочетает современные технологии с изысканными отделочными материалами.

Ожидается, что приборная панель будет оснащена крупными цифровыми экранами, которые органично впишутся в общий стиль. Информация о дате презентации и характеристиках пока не была раскрыта.