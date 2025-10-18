#
24 октября
Эти ошибки совершают даже опытные водители

Эксперты дали рекомендации по безопасному вождению автомобиля в любых условиях

С каждым днем дороги заполняются множеством автомобилей, рядом с новичками за рулём находятся водители, у которых за плечами десятилетия опыта.

Логично предположить, что именно опыт должен обеспечивать безопасность: внимательность, терпение и способность предугадывать ситуации. Однако практика показывает, что даже наиболее уверенные в своих навыках водители совершают ошибки, которые могут привести к авариям. Эксперты Pravda.Ru выявили типичные ошибки водителей и дали рекомендации по их предотвращению.

Почему же даже опытные водители ошибаются? Человеческий мозг стремится упростить повторяющиеся задачи, и со временем водитель уменьшает осознанный контроль на дороге. Это ведет к снижению концентрации, замедленным реакциям и, вместе с тем, к росту уверенности. Такое сочетание является основным источником опасности на трассе.

Вождение автомобиля – это большая ответственность. Малейшая ошибка может дорого обойтись не только водителю, но и тем, кто находится неподалеку: пешеходам, велосипедистам и пассажирам.

Избегайте отвлечений за рулём

Телефон, навигатор, еда или разговор могут снизить вашу концентрацию. Всего три секунды невнимательности могут привести к упущению важного момента. Используйте гарнитуру, ставьте смартфон в держатель и отключите уведомления.

Не забывайте про поворотники

Они являются языком сигналов на дороге и помогают другим участникам движения понимать ваши действия. Включайте их даже на пустой дороге, чтобы не создавать неожиданных ситуаций.

Соблюдайте скоростной режим

Превышение скорости на 10-20 км/ч может показаться незначительным, но это резко уменьшает время реакции. На скорости 100 км/ч автомобиль проезжает около 28 метров в секунду — это расстояние, за которое можно не успеть заметить опасность.

Оценивайте возможности вашего автомобиля в плохую погоду

Снег, дождь и туман требуют изменения маневров. Снижайте скорость, увеличивайте расстояние до других автомобилей и проверяйте состояние шин и тормозов.

Избегайте резких маневров

Внезапные ускорения или торможения ухудшают состояние автомобиля и могут привести к авариям. Спокойный стиль вождения снижает риски и способствует долгой службе вашего транспортного средства.

Также стоит учитывать, что длительное вождение может ухудшать концентрацию. После двух часов за рулём внимание падает почти на 50%. Оптимальным решением будет делать короткие перерывы каждые 90 минут: сделайте разминку, выйдите из автомобиля, подышите свежим воздухом. Кофе или громкая музыка могут лишь ненадолго отвлечь вас, но не заменят полноценный отдых.

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
18.10.2025 
Фото:Depositphotos
