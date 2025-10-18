Представлен новый шестиместный кроссовер Chery за 2,3 млн рублей

Компания Chery представила флагманский внедорожник Fulwin T11

В Китае состоялся дебют нового шестиместного кроссовера Chery Fulwin T11 EREV. Предварительные заказы на автомобиль уже открыты, а полноценные продажи начнутся в конце октября.

Chery Fulwin T11 EREV представлен в четырех комплектациях с ценой от 199 900 до 264 900 юаней, что составляет примерно 2,3-3 миллиона рублей по текущему курсу. Этот флагманский кроссовер имеет трехрядный салон с конфигурацией 2+2+2. Длина корпуса составляет 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, а колесная база – 3120 мм.

Автомобиль выделяется закрытой решеткой радиатора с вертикальными ламелями, узкими светодиодными фарами и задними фонарями, объединенными световой полосой. Среди особенностей – LiDAR-сканер на крыше, многоспицевые диски и хромированные вставки. Клиенты могут выбрать из шести вариантов окраски: зеленой, голубой, серой, черной, золотой и красной.

Chery Fulwin T11 EREV

Внутри кроссовера установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 30-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и потолочный экран диагональю 17,3 дюйма для задних пассажиров. Отделка выполнена из премиум-материалов, включая мягкую кожу и декоративные вставки под дерево.

Кроссовер оборудован системой активной безопасности с 27 датчиками, включая LiDAR, 11 камер и три радара. Автомобиль может похвастаться полуавтоматическим управлением, парковочным ассистентом и системой предотвращения столкновений.

Интерьер Chery Fulwin T11 EREV

Приводится в движение он гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор и один или два электродвигателя. В заднеприводном варианте мощность составляет 265 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Полноприводная версия на 469 л. с. разгоняется до «сотни» за 5,4 секунды.

LiFePO4 аккумулятор обеспечивает электрический диапазон до 220 километров, а общий запас хода достигает 1400 километров. Быстрая зарядка позволяет поднять уровень заряда с 30% до 80% всего за 20 минут.

