Почему стали так популярны эти машины российской сборки: ответ экспертов

«Автостат»: дилеры разъяснили, почему в РФ скупают автомобили Solaris

По данным сентября, продажи автомобилей марки Solaris в России возросли более чем вдвое, достигнув 4 028 единиц. Это уже третий месяц подряд, когда отечественный производитель бьет собственные рекорды.

Директор «Авилон Solaris» Дмитрий Макарычев считает, что успешные продажи связаны с активной и продуманной маркетинговой кампанией вокруг популярного кроссовера Solaris HC. В рамках госпрограмм и дополнительных предложений от производителя, автомобили Solaris стали еще более привлекательными для покупателей, с акциями, которые обеспечивают скидки свыше 200 тысяч рублей в августе и сентябре, продолжая действовать в октябре. Это привлекло покупателей.

Solaris HC
Solaris HC
«Мы уверены, что бренд Solaris не только сохранит свои позиции в рейтинге продаж, но и сможет их укрепить. Качество, ликвидность и функциональность моделей формируют устойчивый интерес со стороны покупателей и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее», – отметил Дмитрий Макарычев.

Также Эльза Сапова, руководитель отдела продаж «Omoda Jaecoo Автодом Внуково», подчеркнула, что Solaris активно повышает свою узнаваемость с помощью различных конкурсов и розыгрышей, что придает позитивный импульс для аудитории и способствует продвижению бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Solaris
19.10.2025 
Фото:Solaris
