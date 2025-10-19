Этот надежный «кореец» сейчас продается по цене Лады

В РФ начались продажи нового компактного хэтчбека Hyundai i10 по цене от 2,2 млн рублей

В России появился новый хэтчбек Hyundai i10, который недавно был назван самым надежным автомобилем на британском рынке. Один из дилеров в Перми предлагает доставить его под заказ за 2 190 000 рублей.

О комплектации предлагаемого Hyundai i10 нет подробной информации, однако по фотографиям в объявлении видно, что за указанную цену покупателю достанется автомобиль с минимальным набором оснащения: простой магнитолой с небольшим монохромным экраном и кнопочным управлением, рулем с ограниченной многофункциональностью, а также блоком климат-контроля с «крутилками». Дополнительные опции отсутствуют.

Более «оснащенные» версии этих хэтчбеков предлагают климат-контроль и полноценную мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигацией.

Hyundai i10

Тем не менее, под капотом у данной модели находится не базовый мотор. В объявлении заявлен четырехцилиндровый двигатель мощностью 84 л.с. объемом 1,2 литра, который работает в паре с простым роботом AMT на пять передач и одном сцеплении.

Интерьер Hyundai i10

В самой доступной версии Hyundai i10 установлен 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 67 л.с., которому соответствует пятиступенчатая «механика».

Hyundai i10 является прямым аналогом известного россиянам Kia Picanto.

