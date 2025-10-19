#
Этот надежный «кореец» сейчас продается по цене Лады

В РФ начались продажи нового компактного хэтчбека Hyundai i10 по цене от 2,2 млн рублей

В России появился новый хэтчбек Hyundai i10, который недавно был назван самым надежным автомобилем на британском рынке. Один из дилеров в Перми предлагает доставить его под заказ за 2 190 000 рублей.

О комплектации предлагаемого Hyundai i10 нет подробной информации, однако по фотографиям в объявлении видно, что за указанную цену покупателю достанется автомобиль с минимальным набором оснащения: простой магнитолой с небольшим монохромным экраном и кнопочным управлением, рулем с ограниченной многофункциональностью, а также блоком климат-контроля с «крутилками». Дополнительные опции отсутствуют.

Более «оснащенные» версии этих хэтчбеков предлагают климат-контроль и полноценную мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигацией.

Hyundai i10
Hyundai i10
Тем не менее, под капотом у данной модели находится не базовый мотор. В объявлении заявлен четырехцилиндровый двигатель мощностью 84 л.с. объемом 1,2 литра, который работает в паре с простым роботом AMT на пять передач и одном сцеплении.

Интерьер Hyundai i10
Интерьер Hyundai i10

В самой доступной версии Hyundai i10 установлен 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 67 л.с., которому соответствует пятиступенчатая «механика».

Hyundai i10 является прямым аналогом известного россиянам Kia Picanto.

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

Фото:Hyundai
19.10.2025 
