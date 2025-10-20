Власти РФ поддержали ужесточение законодательства для питбайкеров

Миронов: правительство поддержало предложения по ограничениям для питбайков

Правительство России одобрило предложения о введении в Правила дорожного движения запрета на использование питбайков на дорогах общего назначения, а также о наказании для взрослых, передающих питбайки детям, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем телеграм-канале 17 октября.

Миронов отметил, что получил положительные ответы от нескольких ведомств на свое обращение и выразил надежду на быстрое разработку необходимых стандартов и норм. Депутат пояснил, что питбайки – это мини-мотоциклы, которые по мощности почти не уступают обычным, и они принимаются за спортивный инвентарь, что освобождает от необходимости иметь водительские права.

Однако несовершеннолетние все чаще выезжают на них на проезжую часть, что приводит к трагическим последствиям.

В начале июня Миронов делился с «Известиями» своей инициативой по регламентированию использования питбайков, обращаясь к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он предложил запретить их использование несовершеннолетними, ввести административные штрафы для взрослых за передачу питбайков детям и четко определить статус этих транспортных средств – относятся ли они к спортивной технике или требуют регистрации и наличия водительских прав.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.