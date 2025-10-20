#
Шиномонтаж резко подорожал

Цены на шиномонтаж в России выросли на 13-29% за год

Станции технического обслуживания (СТО) и мастерские по шиномонтажу заметно увеличили цены на сезонную замену шин по всей стране.

В Москве установка зимней резины вместо летней теперь обойдется на 22,4% дороже, чем год назад, в среднем 820 рублей за колесо (3280 рублей за комплект из четырех колес). В Санкт-Петербурге услуги подорожали на 13,9%, достигнув 631 рубля (2524 рубля за комплект), согласно исследованиям «Известий» на основе данных Росстата.

Если рассмотреть ситуацию по федеральным округам, то наибольшие цены зафиксированы в Уральском федеральном округе (УФО), где стоимость шиномонтажа увеличилась на 29,3% и составляет 633 рубля за колесо. Этот рост значительно превышает средние по стране показатели.

В Сибирском федеральном округе (СФО) цена на шиномонтаж выросла на 18,2%, составив 512 рублей за колесо, а в Центральном федеральном округе (ЦФО) – на 17,5%, до 700 рублей. Кроме того, в Приволжском (ПФО) и Северо-Кавказском (СКФО) округах цены поднялись на 17% – до 474 и 303 рублей соответственно.

Директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что «статистика Росстата, вероятно, отражает реакцию автосервисного рынка на рост финансовой нагрузки на бизнес». Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево», добавил, что осенний шиномонтаж является важным периодом для СТО, и поэтому снижение цен на эту услугу в ближайшем будущем не предвидится.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
20.10.2025 
