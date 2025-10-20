#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

От покупки этих «баварцев» лучше отказаться

Эксперт Ковалев: Покупка BMW 2011-2014 годов с мотором N20 грозит проблемами

Покупателям BMW, выпущенных в период с 2011 по 2014 год и оснащенных четырехцилиндровым двигателем N20, следует проявлять осторожность. Об этом сообщил автоэксперт Александр Ковалев.

С 2011 по 2018 год BMW производила двигатель N20, который стал одной из самых спорных разработок компании. Он известен своими проблемами с цепным приводом ГРМ, утечками масла и преждевременным износом поршневой группы. После 2015 года мотор был модифицирован, и часть недостатков действительно удалось устранить, отметил эксперт.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

Ковалев акцентировал внимание на том, что владельцам автомобилей 2011-2014 годов выпуска с проблемным цепным приводом ГРМ стоит быть внимательнее. Он приводит в пример такие модели, как BMW 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1 и X3.

BMW X1
BMW X1

Также эксперт упомянул схожий по конструкции двигатель N13, который был разработан в сотрудничестве с Peugeot и имеет аналогичные вопросы с ГРМ и утечками масла, как и двигатель N20. Эти двигатели ставили на младшие модели 1-й и 2-й серий с 2011 по 2016 годы.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:BMW
20.10.2025 
