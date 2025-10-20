От покупки этих «баварцев» лучше отказаться

Эксперт Ковалев: Покупка BMW 2011-2014 годов с мотором N20 грозит проблемами

Покупателям BMW, выпущенных в период с 2011 по 2014 год и оснащенных четырехцилиндровым двигателем N20, следует проявлять осторожность. Об этом сообщил автоэксперт Александр Ковалев.

С 2011 по 2018 год BMW производила двигатель N20, который стал одной из самых спорных разработок компании. Он известен своими проблемами с цепным приводом ГРМ, утечками масла и преждевременным износом поршневой группы. После 2015 года мотор был модифицирован, и часть недостатков действительно удалось устранить, отметил эксперт.

BMW 3-й серии

Ковалев акцентировал внимание на том, что владельцам автомобилей 2011-2014 годов выпуска с проблемным цепным приводом ГРМ стоит быть внимательнее. Он приводит в пример такие модели, как BMW 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1 и X3.

BMW X1

Также эксперт упомянул схожий по конструкции двигатель N13, который был разработан в сотрудничестве с Peugeot и имеет аналогичные вопросы с ГРМ и утечками масла, как и двигатель N20. Эти двигатели ставили на младшие модели 1-й и 2-й серий с 2011 по 2016 годы.

