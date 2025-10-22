Назван действенный способ сэкономить на замене шин

Автоэксперт Балабас рекомендует самостоятельно менять резину на машине

Чтобы сэкономить на смене летних шин на зимние, российским автомобилистам рекомендуется отказаться от услуг СТО и заниматься шиномонтажом самостоятельно.

Ожидать окончания пикового спроса на шиномонтажные услуги нецелесообразно, отметил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в интервью Общественной Службе Новостей, так как цены вряд ли существенно снизятся.

Эксперт указал на простой, но эффективный способ экономии: иметь два полностью собранных комплекта колес, которые не требуют балансировки или переброски.

«Достаточно просто четыре раза задомкратить машину штатным домкратом и поменять колеса обычным баллонным ключом. На мой взгляд, это достаточно банальная процедура, которую способен сделать абсолютно любой автовладелец», – подчеркнул Балабас.

Он также добавил, что при стандартной эксплуатации автомобиля в городских условиях, где пробег составляет около 15-20 тысяч км в год, один комплект летних шин может использоваться не менее шести лет, а зимних – восемь лет. Если шины всегда подготовлены к смене, это позволит сэкономить время, деньги и нервы.

Эксперт рекомендовал также не гнаться за дешевыми услугами шиномонтажа, ведь даже в сезоне высоких цен расценки могут оставаться примерно одинаковыми. При этом, если заменить резину слишком рано, то возможен ранний износ. По словам Балабаса, при «переобувании» автомобиля важно ориентироваться на погодные условия, а не на ценовые колебания услуг шиномонтажников.

