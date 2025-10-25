Эта пятерка культовых автомобилей покорила старую Европу

От азартной Mazda до технологичного Nissan: пять культовых автомобилей из Японии

В 80-х и 90-х годах эти машины были для Европы диковинкой, но сегодня они – желанная классика, цена на которую уверенно растут.

Японские инженеры тогда смело внедряли технологии, о которых в Европе только мечтали: роторные двигатели, полноуправляемые шасси и электронные подвески. Это не просто старые автомобили, а настоящие иконы, каждая со своим характером и историей успеха.

Mazda MX-5 (NA) – легкость бытия

Mazda MX-5 (NA)

Первый поколение MX-5, известное как NA, доказало, что главное в спорткаре – не мощность, а ощущения. Его рецепт прост: легкий кузов весом менее тонны, отзывчивый 1,6-литровый двигатель на 115 л.с. и задний привод. Эта машина подарила ощущение свободы и единения с дорогой, которое многие считают утраченным. За подержанный экземпляр в хорошем состоянии сегодня просят от 8000 евро, что делает автомобиль самым доступным из этого легендарно госписка.

Toyota Supra (JZA80) – звезда экранов и трасс

Toyota Supra

Легендарная «Супра» четвертого поколения прославилась своим могучим 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 330 л.с. Она на равных соперничала с Porsche 911 своего времени, а ее гоночная генетика, подтвержденная победами на Нюрбургринге, сделала ее иконой в мире видеоигр и фильмов. Заслуженная слава привела к закономерному результату: сегодня за хороший экземпляр придется выложить уже около 100 000 евро.

Nissan 300ZX (Z32) – сдержанный технарь

Nissan 300ZX

Этот автомобиль был настоящим технологическим флагманом. Под его капотом скрывался 3-литровый V6 с двумя турбинами, развивавший 286 л.с., а система полного привода Super HICAS делала его невероятно маневренным. При этом его дизайн был удивительно сдержан и элегантен. Сложность конструкции – главный минус (замена турбин требует немалых усилий), но для ценителей это окупается уникальностью. Цены начинаются от 12 000 евро.

Mitsubishi Sapporo – футурист с комфортом

Mitsubishi Sapporo

Sapporo был роскошным Гран-туризмо, авангардным во всем: от футуристичного дизайна интерьера с креслами-коконами до электронной пневмоподвески (ECS), регулирующей дорожный просвет.

Он предлагал невероятный для своего времени комфорт по цене, за которую можно было купить лишь базовые европейские седаны. Сегодня на рынке такой экземпляр можно найти примерно за 6900 евро.

Mazda RX-7 (FD3S) – Ванкель в действии

Mazda RX-7

Третье поколение RX-7 – это икона стиля и инженерной мысли. Оснащенная уникальным двухроторным двигателем Ванкеля с турбонаддувом мощностью 240-280 л.с., она была невероятно легкой (1300 кг) и обладала идеальной развесовкой. Цены на эти машины сильно разнятся: за рядовой экземпляр просят от 42 000 евро, тогда как за автомобили из фильмов - больше миллиона.