Автопроизводитель раскритиковал механизм закупки машин для такси

Evolute: нужно разработать прозрачный механизм ценообразования

Российские производители автомобилей намерены удовлетворить потребности таксопарков, однако последние должны будут отказаться от демпинга в ценах.

Об этом сообщил на заседании в Совете Федерации Андрей Резников, директор департамента по взаимодействию с госорганами компании Evolute и Voyah.

Он отметил, что на январь 2025 года запаса новых автомобилей в стране хватало на 9-12 месяцев. Это, в сочетании с высоким уровнем ключевой ставки, привело к падению цен и значительным убыткам для автопроизводителей и дистрибьюторов.

«Таксопарки воспользовались данной ситуацией, навязывая производителям свои ценовые условия. Были случаи, когда автомобили с ДВС продавались с потерями от 500 тыс. до 1 млн рублей за каждую единицу. Дополнительное давление создает "серый" импорт, когда в такси встречаются автомобили с дисплеями на китайском языке, явно не предназначенные для наших рынков и эксплуатацию в общественном транспорте. Такой демпинг позволил агрегаторам и таксопаркам получать высокую прибыль на дешевых автомобилях, сохраняя низкие тарифы», – добавил он.

Резников предложил создать прозрачный механизм для ценообразования, который учитывал бы затраты производителей на локализацию, гарантии и обеспечивал бы их рентабельность.

«Мы готовы ежегодно поставлять на рынок такси более 30 тыс. электромобилей и гибридов Evolute для бюджетного сегмента, а также необходимое количество премиальных автомобилей Voyah для сегмента "Ультра"», – подытожил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.