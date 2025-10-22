#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Автопроизводитель раскритиковал механизм закупки машин для такси

Evolute: нужно разработать прозрачный механизм ценообразования

Российские производители автомобилей намерены удовлетворить потребности таксопарков, однако последние должны будут отказаться от демпинга в ценах.

Рекомендуем
Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Об этом сообщил на заседании в Совете Федерации Андрей Резников, директор департамента по взаимодействию с госорганами компании Evolute и Voyah.

Он отметил, что на январь 2025 года запаса новых автомобилей в стране хватало на 9-12 месяцев. Это, в сочетании с высоким уровнем ключевой ставки, привело к падению цен и значительным убыткам для автопроизводителей и дистрибьюторов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Таксопарки воспользовались данной ситуацией, навязывая производителям свои ценовые условия. Были случаи, когда автомобили с ДВС продавались с потерями от 500 тыс. до 1 млн рублей за каждую единицу. Дополнительное давление создает "серый" импорт, когда в такси встречаются автомобили с дисплеями на китайском языке, явно не предназначенные для наших рынков и эксплуатацию в общественном транспорте. Такой демпинг позволил агрегаторам и таксопаркам получать высокую прибыль на дешевых автомобилях, сохраняя низкие тарифы», – добавил он.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Резников предложил создать прозрачный механизм для ценообразования, который учитывал бы затраты производителей на локализацию, гарантии и обеспечивал бы их рентабельность.

«Мы готовы ежегодно поставлять на рынок такси более 30 тыс. электромобилей и гибридов Evolute для бюджетного сегмента, а также необходимое количество премиальных автомобилей Voyah для сегмента "Ультра"», – подытожил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Evolute
Количество просмотров 517
22.10.2025 
Фото:Evolute
Поделиться:
Оцените материал:
-1