Статистика ДТП в Москве за 15 лет — говорящие цифры!

За 15 лет количество погибших в дорожных авариях в Москве снизилось на 66%

Количество ДТП в столице за последние 15 лет снизилось на 30%, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

Так, если за девять месяцев 2010 года в Москве произошло 8723 аварии, то за тот же период текущего года – всего 6100. Кроме того, количество погибших в ДТП, если сравнивать те же периоды, сократилось на 66% – с 556 до 191 человек. А раненных в авариях на дорогах Москвы за минувшие полтора десятка лет стало на 33% меньше: в 2010 году показатель составлял 10 141 человек, а в 2025-м – 6823.

Сообщается, что результаты достигнуты благодаря слаженной и комплексной работе ЦОДД и Госавтоинспекции: дорожные кураторы внедряют проекты по улучшению условий движения, ситуационный центр ЦОДД и экипажи Дорожного патруля круглосуточно следят за дорогами, и одна только установка комплексов фотовидеофиксации снизила аварийность на отдельных участках до 30%.