Раскрыты объемы продаж российских кроссоверов Tenet

За два месяца бренд Tenet продал 10 тысяч кроссоверов

Автомобильный бренд Tenet из России объявил о достижении отметки в 10 тысяч авто всего за два месяца с начала продаж.

Это событие компания воспринимает как подтверждение успешного старта и интереса покупателей.

Юбилейным автомобилем стал компактный кроссовер Tenet T4, который также включен в госпрограмму автокредитования.

Кроме того, в модельном ряду Тенет присутствуют кроссоверы T7 и T8, а в будущем планируется добавление флагманской модели Tenet T9.

Tenet T8

Производственный процесс сборки автомобилей Tenet налажен по полному циклу на заводе «АГР Холдинг» в Калуге.

Основу российских моделей составляют SUV марки Chery из семейства Tiggo. Ожидается, что со временем Chery окончательно покинет российский рынок, так как продажи Tenet уже превзошли показатели «донорского» бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.