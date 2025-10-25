Продажи подержанных «китайцев» растут

В России вырос спрос на китайские автомобили с пробегом

По данным аналитиков «Авито Авто», за период с июля по сентябрь спрос на подержанные автомобили китайских марок увеличился на 31,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Средняя стоимость таких автомобилей снизилась на 6,1%, составив 1 650 000 рублей. В третьем квартале 2025 года наиболее популярными стали марки Geely, Chery, Changan и Haval. Особенно востребованные модели включают Geely Monjaro, Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, Haval Jolion и другие.

Сравнение с первым кварталом 2025 года показало, что марки Li Auto (с ростом в полтора раза), Changan (увеличение в 2,3 раза), Zeekr (рост в два раза), а также Voyah и Omoda (прибавка 95% и 57% соответственно) стали привлекать больше внимания. Лидером по динамике роста спроса оказалась модель Li Auto L7, популярность которой выросла в 2,7 раза, а модели Geely Monjaro и Coolray увеличили спрос на 60% и 57% соответственно.

Наибольшее количество объявлений о продаже подержанных автомобилей наблюдается у брендов Chery (21,1% от общего предложения), Geely (18,4%), Haval (11,1%), Lifan (7,4%) и Changan (7,1%). Среди моделей по доле на рынке предложения лидируют Geely Coolray, Haval Jolion и Geely Monjaro.

Наиболее заметный прирост объявлений фиксируется за Tank (+31,1%), Omida (+28,7%), Jetour (+27,8%) и Changan (+23,3%). Чаще всего стали предлагаться Geely Atlas (+29,5%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+26,7%) и Omoda C5 (+24,8%).

