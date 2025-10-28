Гонки REC-2025 — итоги сезона!

Михаил Алешин и Денис Ременяко – победители юбилейного сезона гоночной серии REC

Российская серия гонок на выносливость (REC) подвела итоги десятого, юбилейного сезона 2025 года. Победителями серии стали пилоты команды Capital RT Михаил Алешин и Денис Ременяко.

Юбилейный сезон REC, который отмечает десять лет с момента своего основания в октябре 2015 года, стал рекордным по целому ряду показателей. Пять этапов серии завершились финальной гонкой при рекордном пелотоне — 42 экипажа на стартовой решетке. За десятилетие в проекте приняли участие более 350 гонщиков и свыше сотни команд, что подтверждает статус REC как крупнейшего национального соревнования по автоспорту.

В гонках на выносливость стабильность часто важнее скорости. Именно эта стратегия принесла успех Михаилу Алешину и Денису Ременяко. Пилоты выступали на автомобилях Mercedes-AMG GT: сначала в классе GT на версии GT4, а на трех финальных этапах — в высшем классе GT Pro на GT3. Набрав максимальное количество очков в личном зачете, дуэт Capital RT принял эстафету победителей REC-2024 Виталия Ларионова и Ивана Щербакова из Sportcar Racing Team (Porsche, класс GT).

Михаил Алешин — один из самых титулованных российских автогонщиков, известный своими успехами на международной арене. Он стал первым россиянином, выигравшим чемпионат Formula Renault 3.5 Series в 2010 году, опередив будущую звезду Формулы-1 Даниэля Риккардо. Алешин также вошел в историю как первый российский гонщик в серии IndyCar, где успешно выступал в престижных гонках, включая «Индианаполис 500». Кроме того, он представлял Россию в гонках на выносливость в составе команды SMP Racing, став бронзовым призером 24 часов Ле-Мана в классе LMP2.

«Прошедший юбилейный сезон стал для нас знаковым. Существенный рост серии принес не только успех, но и новые вызовы. Шестиэтапный чемпионат 2026 года начал формироваться еще до подведения итогов этого сезона — сегодня у нас уже есть предварительные заявки от 62 экипажей. Мы расширяем стартовый пелотон до 52 машин (ранее лимит составлял 45, и мы вплотную к нему подошли). Перед нами стоит множество сложных задач: от технических требований и балансировки заявок по классам до организации растущего потока болельщиков. И главное, о чем мы говорим постоянно: мы ждем появления новых российских автомобилей в нашем пелотоне», – сообщила генеральный организатор REC Анастасия Бендикова.

Итоговые результаты REC 2025

Победители REC 2025 – Михаил Алешин, Денис Ременяко (Capital RT)

Класс CN Pro

1 место – экипаж TEAMGARIS, № 29, пилоты Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Терещенко Константин, Зубенко Виталий

2 место – экипаж BALCHUG Racing, № 21, пилоты Киракозов Кирилл, Лобода Михаил, Алим Гешев, Русинов Роман​​

3 место – экипаж SVL ЦСКА Racing, № 31, пилоты Хаиров Алексей, Чернов Алексей​​

​​​Класс GT Pro

1 место – экипаж ИСКРА МОТОРСПОРТ, № 37, пилоты Солуковцев Андрей, Масленников Александр, Погосян Давид​​

2 место – экипаж CapitalRT, № 013, пилоты Ременяко Денис, Алешин Михаил​​

3 место – экипаж SPORA GT, № 63, пилоты Терещенко Константин, Ларионов Виталий​​

​​​Класс GT Pro/подкласс GT Pro T

1 место – экипаж Real Performance, № 24, пилоты Ларионов Илья, Перфильев Владислав

2 место – экипаж GNV & Kamenskiy RT, № 91, пилоты Плеханов Виктор, Саитов Дамир, Каменский Илья, Чуканов Сергей​​

3 место – экипаж SU RT, № 86, пилоты Меметов Амет, Райчинов Венцислав, Магидович Евгений​

Класс GT

1 место – экипаж CapitalRT, № 13, пилоты Ременяко Денис, Алешин Михаил, Прахов Всеволод, Прахов Ярослав​​​

2 место – экипаж SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RT, № 1, пилоты ШишкоДмитрий, Лобода Михаил, Савин Алексей, Слуцкий Захар

3 место – экипаж TEAMGARIS, № 34, пилоты Аксенов Станислав, Исламов Эдуард​​

​​​​​​​​​Класс GT Light

1 место – экипаж HOGO, № 11​, пилоты Квашнин Константин​, Прахов Всеволод, Козлов Дмитрий, Садовников Александр, Титов Александр​​

2 место – экипаж Mazda Karting Academy, № 53, пилоты Смирнов Валерий, ​Балдин Сергей​​

3 место – экипаж Club Seat RT, № 444, пилоты Горбатенко Дмитрий, Горбатенко Сергей, Письмаров Евгений, Прямичкин Андрей​