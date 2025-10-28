#
28 октября
28 октября
28 октября
Новый корейский кроссовер продается в России: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже кроссовер Hyundai Casper по цене 1,86 млн рублей

Для покупателей, ищущих компактный, стильный, высокотехнологичный кроссовер по доступной цене, параллельный импорт предлагает Hyundai Casper.

Этот автомобиль поставляется в Россию в единичных экземплярах, в основном по предварительному заказу, а его стоимость, согласно одному из интернет-классифайдов, начинается от 1 860 000 рублей. За эту цену предлагает Hyundai Casper компания из Владивостока.

Конкретная комплектация не указана в объявлении, но на основе фотографий можно судить, что автомобиль будет зеленого цвета и с отделкой из эко-кожи, а также будет обладать цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, навигацией, климат-контролем, кожаным рулем с несколькими функциями, подогревом и вентиляцией передних сидений и множеством других опций.

Hyundai Casper
Hyundai Casper

Кроссовер с аналогичными характеристиками, но со светлым интерьером, был оценен в Новосибирске практически в два раза дороже – 3 100 000 рублей, и он также будет поставляться под заказ.

В то же время в наличии в Новосибирске имеется аналогичный автомобиль ярко-синего цвета за 2 390 000 рублей, который оснащен семью подушками безопасности, камерой заднего вида, климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, подогревом руля, цифровой панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, атмосферной подсветкой, зеркалами с подогревом и системой контроля «слепых зон».

Интерьер Hyundai Casper
Интерьер Hyundai Casper

Все модели Hyundai Casper оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией и приводом на передние колеса. Несмотря на отсутствие системы полного привода, этот кроссовер способен преодолевать легкие непроложенные участки благодаря специальному «внедорожному» режиму в электронике управления.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Автоновости дня
Фото:Hyundai
28.10.2025 
Фото:Hyundai
