Стоимость кроссоверов Geely изменилась в РФ

В России четыре кроссовера Geely стали дороже на 30-220 тысяч рублей

На российском рынке произошло удорожание четырех популярных кроссоверов марки Geely, которые принадлежат к модели 2025 года. Основной причиной роста цен стало прекращение или сокращение специальных программ для покупателей.

Увеличение цен варьируется от 30 до 220 тысяч рублей. Особенно заметно подорожание коснулось кроссовера Geely Atlas: в новых комплектациях производитель полностью отменил специальные условия, которые ранее позволяли экономить от 170 до 220 тысяч рублей.

Что касается моделей Okavango, Monjaro и Cityray, то сумма специальной выгоды была уменьшена на 30 тысяч рублей для каждой из них. Теперь скидка на семиместный Okavango и компактный Cityray составляет 20 тысяч рублей, а для самого популярного в линейке Monjaro скидка достигла 230 тысяч рублей.

Geely Atlas
Geely Atlas

Следовательно, актуальная стоимость Geely Atlas 2025 года варьируется от 3 717 190 до 4 017 190 рублей (без специальных предложений). Geely Okavango текущего модельного года можно приобрести за 3 877 190 рублей с учетом дисконта. Geely Monjaro 2025 года продается по цене от 4 319 990 до 4 822 190 рублей, а Geely Cityray – от 2 829 990 до 3 234 190 рублей.

Тем не менее, покупатели по-прежнему могут приобрести автомобили 2024 года с более значительными скидками. На прошлогодний кроссовер Atlas предусмотрена выгода от 200 до 250 тысяч рублей, на Okavango скидка составляет от 50 до 150 тысяч рублей, на Monjaro – 260 тысяч, а Cityray предлагает скидку в 50 тысяч рублей во всех комплектациях.

С учетом специальных предложений Geely Atlas 2024 года можно купить по цене от 3 517 190 до 3 767 190 рублей, прошлогодний Geely Okavango стоит от 3 642 990 до 3 697 190 рублей. Модель Monjaro предлагается в ценовом диапазоне от 4 289 990 до 4 692 190 рублей, а Cityray – от 2 799 990 до 3 204 190 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Автоновости дня
Фото:Zuma\TASS | Geely
01.11.2025 
Фото:Zuma\TASS | Geely
