Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую охлаждающую жидкость!

От ваших ответов зависит, кто поборется за звание лидера в категории «Антифризы»

Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Сегодня открывается голосование в шестой номинации – «Лучший производитель антифризов».

Почему ваш голос за лучшую марку антифриза – это важно?

Ваш голос за лучшую марку антифриза – это важный вклад в общее дело всех автомобилистов. Голосуя, вы поддерживаете не просто бренд, а производителя, который дорожит качеством и вашей безопасностью.

Антифриз – это буквально «кровь» системы охлаждения. Но его задачи шире и включают защиту от замерзания, коррозии, кавитации, а также смазку водяного насоса. Именно поэтому, выбирая и голосуя за качественный антифриз, вы голосуете за стабильную работу, долгий срок службы и защиту одного из самых дорогих узлов вашего автомобиля – двигателя.

Определите лидера вместе с нами!

