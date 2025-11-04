Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую охлаждающую жидкость!
Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.
Миссия премии
Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.
Кто выбирает
Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.
Сегодня открывается голосование в шестой номинации – «Лучший производитель антифризов».
Почему ваш голос за лучшую марку антифриза – это важно?
Ваш голос за лучшую марку антифриза – это важный вклад в общее дело всех автомобилистов. Голосуя, вы поддерживаете не просто бренд, а производителя, который дорожит качеством и вашей безопасностью.
Антифриз – это буквально «кровь» системы охлаждения. Но его задачи шире и включают защиту от замерзания, коррозии, кавитации, а также смазку водяного насоса. Именно поэтому, выбирая и голосуя за качественный антифриз, вы голосуете за стабильную работу, долгий срок службы и защиту одного из самых дорогих узлов вашего автомобиля – двигателя.
Определите лидера вместе с нами!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках