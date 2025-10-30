#
Дошиповка зимних шин: стоит ли делать ее своими руками?

Эксперт Коротков: Не каждая покрышка подходит для дошиповки

Практика дошиповки особенно актуальна для тех, у кого шины еще имеют хороший остаток протектора, но шипы вылетели из-за поздней переобувки, интенсивной эксплуатации в теплый сезон или естественной выработки.

Дошиповка шин позволяет экономично восстановить сцепление на льду и укатанном снегу без необходимости покупать полностью новый комплект, отмечает генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

Не каждая покрышка подходит для дошиповки. Перед процедурой обязательно убедитесь, что шины предназначены для этой операции. Обратите внимание на маркировку производителя, где указано, подходит ли модель для установки шипов определенного типа.

Если резина подходит, обратите внимание на ее состояние: если покрышке больше пяти лет, на ней есть микротрещины или глубина протектора меньше 4 мм, дошиповка становится бессмысленной, проще купить новый комплект.

Мы советуем выполнять эту услугу на профильной станции шиномонтажа: цена на подобную услугу варьируется от 50 рублей за штучную дошиповку, что вполне демократично. Неправильно установленный шип способен не только вылететь на трассе, но и повредить резину, и тогда вместо экономии придется покупать новый комплект.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
30.10.2025 
Фото:
«За рулем»
