Эти неполадки чаще всего встречаются в машинах из-за плохого бензина

Эксперт Турсунова перечислила 15 проблем автомобиля из-за некачественного топлива

Использование некачественного топлива может вызвать различные проблемы с автомобилем, начиная от мелких неисправностей до серьезных поломок.

Барно Турсунова, сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд», рассказала, что в практике сервисов часто возникают засорения топливных фильтров и форсунок.

Примеси в бензине могут быстро нарушить работу системы подачи топлива, что приводит к тройке двигателя и потере мощности. Также может пострадать топливный насос, который, прокачивая загрязненное топливо, перегревается и выходит из строя.

Отдельной проблемой является детонация двигателя, возникающая при использовании бензина с низким октановым числом, что опасно. Неправильное воспламенение приводит к ударным нагрузкам на поршневую группу, ускоряя износ мотора.

Дополнительно, плохое сгорание и вредные добавки ведут к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, что снижает эффективность сгорания, увеличивает расход топлива и ухудшает динамику автомобиля.

Плохое топливо может также содержать воду, что вызывает коррозию в топливной системе. Это отражается на выхлопе, ускоряя износ катализатора и лямбда-зонда. Водитель может заметить дерганья при разгоне и дым необычного цвета из выхлопной трубы, предупредила Турсунова.

