Эти китайские автомобили подешевели в России с начала года: называем цены

«Авито Авто»: средняя цена премиального авто из КНР снизилась на 12,8%

Специалисты «Авито Авто» оценили спрос и среднюю стоимость новых автомобилей премиум-класса из Китая, представленных на платформе в третьем квартале 2025 года.

Выяснилось, что с начала года они стали дешевле на 12,8%. В третьем квартале 2025 года средняя цена новых премиальных авто снизилась до 5,4 миллиона рублей, что на 12,8% меньше по сравнению с первым кварталом.

Некоторые модели премиум-брендов из Китая стали еще более доступными. Например, Hongqi H5 подешевел на 22,7%, до 3,75 миллиона рублей, а Hongqi HS3 – на 17,1%, достигнув 3,35 миллиона рублей. Минивэн Voyah Dream сейчас стоит в среднем на 10,7% дешевле, чем в начале года (8,4 миллиона рублей), а Li Auto L9 подешевел на 9,9%, до 8,3 миллиона рублей.

Li Auto L9

Эксперты отмечают, что спрос на премиум-китайские автомобили высок, особенно среди марок Exeed, Tank, Li Auto, Voyah и Hongqi. Наиболее популярными моделями стали Tank 300, Voyah Free, Li Auto L7, Exeed RX, Li Auto L6, Exeed LX, Li Auto L9, Tank 500, Hongqi HS3 и Exeed TXL.

Voyah Free

По сравнению с первым кварталом 2025 года популярность автомобилей марки Voyah возросла на 18%. Среди моделей по динамике спроса выделяются Voyah Dream (+31,3%), Voyah Free (+14,3%) и Hongqi HS3 (+17,5%).

«Снижение средних цен на премиум-китайские автомобили связано с изменениями на рынке. Мы наблюдаем сдвиг в сторону более доступных моделей: доля автомобилей в ценовом диапазоне 2–3 миллиона рублей выросла на треть. Покупатели все чаще выбирают начальные и средние комплектации, поскольку многие современные модели уже хорошо оснащены даже в базовой версии. Производители и дилеры подстраиваются под потребительские предпочтения, а некоторые компании, такие как Hongqi, в этом году снизили рекомендованные розничные цены», – прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

