Подведены итоги крупного форума автобизнеса «CarXL – 2025»

28 октября прошел форум «СarXL – 2025», организованный агентством «АВТОСТАТ»

28 октября в Москве прошел масштабный форум автобизнеса «СarXL – 2025», организованный агентством «АВТОСТАТ». В рамках форума состоялось сразу три конференции: CarX (о рынке легковых автомобилей), ComAuto (о рынке коммерческого транспорта), ServiceAuto (о рынке сервиса и смазочных материалов). В общей сложности на мероприятии выступило более 60 спикеров, а общее количество участников превысило 500 человек. Среди них были ведущие эксперты, автопроизводители, дистрибьюторы, дилеры, организаторы профессиональных выставок, экономисты и многие другие.

Открыл форум Юрий Тулинов (Т-Банк), доклад которого был связан с макроэкономической ситуацией в РФ и главными ее трендами. По его словам, основной риск 2026 года для российской экономики – федеральный бюджет, который может «просесть». А главный позитив заключается в том, что с кризисами страна сталкивается не впервые, и у Минфина есть рабочие и уже опробованные решения для многих ситуаций.

Далее слово взял исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, рассказавший о ситуации на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 9 месяцев 2025-го.

В рамках мероприятия эксперты Авито Авто представили аналитические данные платформы. Так, руководитель по продажам Авито Авто Камран Гусейнов рассказал о том, какие тренды наблюдаются в сегменте новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Руководитель продаж сервиса Автохаб Саламат Иматалиев отметил, что ситуация на рынке требует от дилеров трансформации подходов к ведению бизнеса: необходимо перейти от точечных улучшений к синхронизированной работе по трем направлениям: переоценка, продвижение и обработка звонков.

Данил Пивоваров и Виктор Пушкарев (агентство «АВТОСТАТ»), комментируя положение дел на рынке легких коммерческих автомобилей в России, напомнили, что сегодня это один из немногих сегментов комтранса, который мало зависит от импорта: он занимает здесь менее 10% продаж. По структуре этот сегмент мало менялся в последние годы. Здесь 87% рынка – за Россией, а такой сильной конкуренции со стороны Китая, как в сегментах средних и тяжелых грузовиков, нет.

Как раз грузовые автомобили сегодня находятся в наиболее сложной ситуации. Виктор Пушкарев («АВТОСТАТ») напомнил, что продажи среднетоннажных машин упали на 46%, а крупнотоннажных – на 57%. В связи с этим производители и дистрибьюторы коммерческого транспорта, собравшиеся на круглом столе, проанализировали текущую ситуацию на рынке комтранса и поделились своими мыслями о том, как можно справиться с кризисом.

В свою очередь участники нескольких сессий, посвященных коммерческой технике, тоже рассказали о ключевых проблемах этого рынка и путях выхода из сложившейся ситуации. При этом отдельно была затронута тема лизинга.

Круглый стол и специализированные сессии прошли и в рамках конференции CarX (рынок легковых автомобилей). Так, своими актуальными планами поделились автопроизводители, дистрибьюторы и дилеры.

Отдельного внимания заслуживало выступление Фарида Шакирова, сообщившего, что на маркетплейсе Ozon было заказано уже более 3 100 автомобилей с начала старта продаж в 2023 году. Кроме этого, Артем Васильев из E.Car отметил, что эта платформа помогает выйти дилерам на Ozon за три дня – начиная от регистрации кабинета и заканчивая администрированием процесса продаж, доставкой и выдачей автомобиля.

Сергей Удалов («АВТОСТАТ») снова вышел на сцену и поведал о ситуации с импортом легковых автомобилей в Россию. По данным агентства, почти все подержанные машины ввозятся в нашу страну физлицами, а за 9 месяцев объем этого импорта составил почти 323 тысячи единиц. И тут особую роль играет альтернативный (параллельный) импорт.

Одними из ключевых факторов автомобильного рынка являются финансовые инструменты, о чем в своих докладах сообщили Ольга Габеева (CarCraft Group) и Екатерина Конова (Баланс Платформа). А заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин напомнил о важности такого показателя как остаточная стоимость (Residual value). Также он заявил, что средняя остаточная стоимость 3-летнего автомобиля в РФ составляет 82%.

В ходе конференции ServiceAuto, посвященной рынку сервиса и смазочных материалов, его участники подробно рассказали о ситуации на рынке смазочных материалов и технических жидкостей в нашей стране. Генеральный директор компании B2X Анатолий Филаткин считает, что в нынешнем году главные тренды на рынке смазочных материалов остались практически теми же, что и в 2024-м. Но конкуренция продолжает усиливаться, продавцов по-прежнему больше, чем покупателей («рынок покупателя»), а спрос немного убавился. Далее Дмитрий Добровольский (Российская Дрифт Серия) привел наглядный пример, как автоспорт помогает продвижению бренда. Также в ходе этой сессии выступили Алекс Гарбузов (Lubrigard), Алексей Сыров (АМТЕЛ) и Александр Антонов (МИЦ ГСМ).

А в ходе сессии по сервису прошел круглый стол с представителями различных СТО, которые поделились своим видением трансформации этого рынка и его дальнейшего развития. Так, Виталий Кравец (Индекс) привел ключевые цифры по рынку автосервиса и сопутствующих услуг (объем, структура, динамика, тенденции). Выяснилось, что порядка 80% покупателей предпочитает аналоговые запчасти, а более 20% выступает за оригинальные запчасти (под маркой производителя автомобиля). 69% автовладельцев совершали онлайн-покупку автомобильных товаров в течение 12 месяцев. Самой популярной площадкой оказались маркетплейсы, на втором месте находятся специализированные магазины, на третьем – сайты частных и коммерческих объявлений.

Кроме этого, участники форума автобизнеса «CarXL – 2025» в рамках конференции ServiceAuto рассказали об интеграции маркировки «Честный знак» и таможни для работы на маркетплейсах, обслуживании автомобилей «Москвич» корпоративными парками, поставках оригинальных запасных частей из Китая, цифровой трансформации и конкуренции в дистрибьюции запасных частей.

Отметим, что на форуме традиционно были показаны и новинки российского авторынка, а именно: кроссовер «Москвич 8», гибридный седан Voyah Passion и фургоны Normax и Dongfeng.