Названы самые неудачные модели Mercedes-Benz

Эксперт Ковалев: Mercedes-Benz A-Class с пробегом лучше не покупать

Эксперт Александр Ковалев заявил 30 октября, что Mercedes-Benz A-Class первого поколения является одной из самых неудачных моделей бренда на российском вторичном рынке.

По его словам, многие поклонники марки не считают A-Class «настоящим» Mercedes и исключают его из истории компании. Этот автомобиль вобрал в себя все спорные решения своего времени – от неудачного дизайна до проблемной конструкции.

Ковалев отметил, что у двигателей возникали течи масла и сбои с форсунками, а вариатор часто выходил из строя при небольших пробегах. При этом автомобиль создавался с акцентом на удешевление – качество сборки оставляло желать лучшего, а расходы на обслуживание оставались на уровне премиум-класса.

Mercedes-Benz C-Class W204

Кроме Mercedes A-Class, Ковалев также указал на C-Class в кузове W204 с двигателем M271, который требует тщательного обслуживания, иначе его ремонт может обойтись дорого. В его список неудачных моделей попал и кроссовер M-Class начала 2000-х, который, хотя и имеет низкую цену, отличается высокой ненадежностью.

