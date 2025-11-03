#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
5 ноября
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
«Автостат»: более 60% дилерских контрактов в РФ...
ПАЗ-Турист, 1969 г.
5 ноября
Автобусы СССР – какие шли в серию, а какие остались экспериментальными
«За рулем» вспомним 14 необычных автобусов : от...
Интерьер Hyundai Santa Fe
5 ноября
Надежный семейный кроссовер Hyundai снова можно купить в России: известна цена
Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском...

Названы самые неудачные модели Mercedes-Benz

Эксперт Ковалев: Mercedes-Benz A-Class с пробегом лучше не покупать

Эксперт Александр Ковалев заявил 30 октября, что Mercedes-Benz A-Class первого поколения является одной из самых неудачных моделей бренда на российском вторичном рынке.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

По его словам, многие поклонники марки не считают A-Class «настоящим» Mercedes и исключают его из истории компании. Этот автомобиль вобрал в себя все спорные решения своего времени – от неудачного дизайна до проблемной конструкции.

Ковалев отметил, что у двигателей возникали течи масла и сбои с форсунками, а вариатор часто выходил из строя при небольших пробегах. При этом автомобиль создавался с акцентом на удешевление – качество сборки оставляло желать лучшего, а расходы на обслуживание оставались на уровне премиум-класса.

Mercedes-Benz C-Class W204
Mercedes-Benz C-Class W204

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме Mercedes A-Class, Ковалев также указал на C-Class в кузове W204 с двигателем M271, который требует тщательного обслуживания, иначе его ремонт может обойтись дорого. В его список неудачных моделей попал и кроссовер M-Class начала 2000-х, который, хотя и имеет низкую цену, отличается высокой ненадежностью.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere | Wikimedia
Количество просмотров 175
03.11.2025 
Фото:PxHere | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0