В машине пахнет антифризом: основные причины

Эксперт Стрельбицкий перечислил 7 причин запаха антифриза в машине

Запах антифриза в салоне машины является тревожным сигналом, свидетельствующим о возможной утечке охлаждающей жидкости. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По словам эксперта, одной из причин возникновения запаха антифриза может быть неисправность радиатора печки. Даже небольшие трещины или коррозия приводят к подтекам, в результате чего сладковатый запах быстро распространяется по салону; это часто сопровождается сильным запотеванием лобового стекла.

Пары антифриза могут также появиться из-за повреждений патрубков или соединений, например, из-за ослабленных хомутов, трещин на шлангах или негерметичных стыков. Кроме того, мелкие трещины в расширительном бачке могут приводить к тому, что нагретый антифриз выдавливается наружу, вызывая запах в салоне.

Также причиной могут стать проблемы с крышкой бачка – если она изношена или плохо закреплена, охлаждающая жидкость может просачиваться.

Специалист предостерегает: если в салоне ощущается запах антифриза, не стоит откладывать диагностику – даже незначительная утечка снижает уровень охлаждающей жидкости, что может вызвать перегрев двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Газета.Ru
