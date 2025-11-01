Новая реальность
Льготные автокредиты сохранятся, но могут быть «гибко скорректированы»

Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся в 2026 году

Госпрограмма сохранит поддержку для ключевых категорий граждан, но может быть гибко скорректирована в зависимости от ситуации на рынке.

Текущие условия получения льготных автокредитов будут сохранены и в 2026 году. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Российский промышленник 2025», ведомство рассчитывает оставить все действующие категории получателей, но при необходимости готово донастроить параметры программы.

Министр подчеркнул, что этот инструмент является гибким и уже расширялся в текущем году.

«Напомню, что это гибкий инструмент, и в этом году мы уже расширили программу на семьи с детьми, а также предусмотрели увеличенную скидку в 40% на автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения», - уточнил Алиханов.

Право на льготный автокредит имеют педагоги, медики, участники СВО и их семьи, а также люди с инвалидностью.

Отдельно для российских электромобилей и гибридов действует скидка до 925 тысяч рублей.

Проект бюджета на будущий трехлетний период уже предусматривает значительное финансирование этих программ поддержки спроса (около 115 миллиардов рублей), что подтверждает их долгосрочный характер.

