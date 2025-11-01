Продажи этих проверенных «японцев» резко снизились в России
По результатам девяти месяцев 2025 года объем производства автомобилей Mitsubishi Motors уменьшился на 9%, составив 642,5 тысячи единиц.
Об этом сообщил Сергей Целиков, директор «Автостата», на своей странице в Telegram.
Он уточнил, что за указанный период было зарегистрировано 797 новых автомобилей марки Mitsubishi, что в 4,5 раза меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (3549 штук). Импорт автомобилей осуществляется физическими лицами по схеме альтернативного импорта.
Целиков также отметил, что увеличение утильсбора может привести к полному прекращению импорта Mitsubishi в Россию.
Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.
