Названы финалисты премии «Европейский автомобиль года»

Жюри европейского конкурса «Автомобиль года» обнародовало список претендентов на звание лучшего автомобиля 2026 года.

В шорт-лист вошли семь новых моделей, которые уже доступны на рынке Евросоюза или скоро появятся в продаже.

Церемония награждения пройдет 9 января в рамках автосалона в Брюсселе. Финалисты конкурса включают Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Mercedes-Benz CLA, Škoda Elroq, Dacia Bigster, Kia EV4 и Renault 4. Эти автомобили были отобраны из 36 кандидатов, среди которых были как европейские, так и азиатские и американские марки.

Dacia Bigster

Жюри состоит из 60 журналистов из 23 стран ЕС. После проведения финальных тестов в Барселоне, каждый член жюри распределит 25 баллов между выбранными моделями.

Некоторые из участников уже известны публике. В прошлом году в шорт-лист также попали автомобили Citroen, Renault, Dacia и Kia, а победителями тогда стали две модели: Renault 5 и её «горячая» версия Alpine A290.

