#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Названы финалисты премии «Европейский автомобиль года»

Жюри европейского конкурса «Автомобиль года» объявило шорт-лист претендентов

Жюри европейского конкурса «Автомобиль года» обнародовало список претендентов на звание лучшего автомобиля 2026 года.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

В шорт-лист вошли семь новых моделей, которые уже доступны на рынке Евросоюза или скоро появятся в продаже.

Церемония награждения пройдет 9 января в рамках автосалона в Брюсселе. Финалисты конкурса включают Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Mercedes-Benz CLA, Škoda Elroq, Dacia Bigster, Kia EV4 и Renault 4. Эти автомобили были отобраны из 36 кандидатов, среди которых были как европейские, так и азиатские и американские марки.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Жюри состоит из 60 журналистов из 23 стран ЕС. После проведения финальных тестов в Барселоне, каждый член жюри распределит 25 баллов между выбранными моделями.

Некоторые из участников уже известны публике. В прошлом году в шорт-лист также попали автомобили Citroen, Renault, Dacia и Kia, а победителями тогда стали две модели: Renault 5 и её «горячая» версия Alpine A290.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Citroen C5 Aircross
Fiat Grande Panda
Mercedes-Benz CLA
Skoda Elroq
Dacia Bigster
Kia EV4
Renault 4
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Caroftheyear.org
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Car of the year
Количество просмотров 4494
04.11.2025 
Фото:Car of the year
Поделиться:
Оцените материал:
0