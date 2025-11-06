Эксперты назвали китайские автомобили с самым дорогим обслуживанием в России

Migtorg: самый дорогой ремонт у автомобилей марок FAW, JAC и Tank

Российские дороги стремительно заполняют автомобили из Китая – сегодня каждый 17-й автомобиль имеет азиатское происхождение, хотя в начале года этот показатель был еще выше.

Однако привлекательная цена покупки может обернуться неожиданно высокими затратами на обслуживание, предупреждают эксперты компании Migtorg, которые провели исследование и выявили, какие именно марки требуют наибольших вложений в ремонт.

Основой для расчетов послужили средние чеки за восстановление кузова, ремонт технических узлов и электронных систем.

Согласно исследованию, самыми финансово затратными оказались автомобили марок FAW, где средний счет за ремонт достигает 530 тысяч рублей, JAC с затратами свыше 400 тысяч рублей, а также Tank, где ремонт обходится в более чем 230 тысяч рублей. Как пояснили специалисты, высокая стоимость объясняется ограниченным ассортиментом запчастей на рынке и длительными сроками их поставки.

Ситуацию усугубляют системные проблемы в отрасли автозапчастей: дефицит местных складских запасов и периодические сбои в логистических цепочках из Китая. Дополнительным фактором роста стоимости стало отсутствие полной технической документации, что осложняет и удлиняет процесс ремонта.

В то же время существуют и более экономичные в обслуживании бренды. К ним относятся Chery и Exeed со средним чеком в 147 тысяч рублей, Kaiyi с затратами около 121 тысячи рублей, а также Lifan, где ремонт в среднем оценивается в 84 тысячи рублей.

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков отметил, что кризис на автомобильном рынке привел не только к изменению структуры спроса, но и повлиял на сознание автовладельцев. Они стали ответственнее подходить к обслуживанию новых автомобилей, особенно в возрасте до трех лет, где количество обращений в сервисы выросло на 139% по сравнению с прошлым годом.

