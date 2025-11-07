БРЕНД ГОДА
202320242025
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Бренд года «За рулем» — открыта номинация «Автоэлектроника». Голосуем!

Определяем лучших производителей автомобильной электроники: радар-детекторов, видеорегистраторов, автосигнализаций

Стартовал финальный этап народного голосования в рамках премии «Бренд года «За рулем» — открыта номинация «Автоэлектроника». Мы приглашаем автомобилистов выбрать лучших производителей автомобильной электроники: видеорегистраторов, радар-детекторов, автосигнализаций и других устройств.

Почему важен ваш голос?

Автоэлектроника сегодня – неотъемлемая часть оснащения любого автомобиля. Если вы довольны своей покупкой и можете порекомендовать бренд другим водителям, ваш голос поможет определить лидеров рынка.

Как устроено голосование?

  • Простота: участие занимает минуту, не требует регистрации или указания персональных данных.
  • Справедливость: победителей определяют исключительно потребители.
  • Гибкость: если в списке нет вашего кандидата, вы можете добавить его самостоятельно.

Ежегодную премию потребительского доверия «Бренд года «За рулем» мы проводим с 2023 года. Она помогает автовладельцам сделать осознанный выбор в условиях большого количества предложений. Ваш голос – это ценное мнение, которое узнают тысячи автомобилистов!

Примите участие в голосовании – определим лидера вместе!

ГОЛОСОВАТЬ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1688
07.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0