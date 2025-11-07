#
Какой автомобиль купить, чтобы забыть о проблемах на 10 лет? Советы эксперта

Коротков: за 4 млн рублей можно найти надежное авто с минимальным пробегом

Большинство автомобилистов покупает машину надолго, поэтому все стремятся выбрать функциональную и надежную, чтобы служила долго и доставляла минимум хлопот владельцу.

Мы поинтересовались у эксперта, а если бы пришлось купить один автомобиль сегодня и ездить на нем на протяжении 10 лет, какой бы он предпочел и почему?

Мнение эксперта

Александр Коротков, генеральный директор Migtorg:

– Если бы мне пришлось выбрать один автомобиль для эксплуатации на протяжении 10 лет, я бы ориентировался на проверенные корейские, японские и европейские модели с надежными силовыми агрегатами.

Конечно, хочется порекомендовать китайские автомобили, но, учитывая практику частых рестайлингов и обновлений, их долгосрочная надежность еще не получила окончательного подтверждения, поскольку модели, которые заслуживают доверия, начали появляться на рынке всего 3-4 года назад.

Если говорить о конкретных автомобилях, то одним из моих предпочтений стал бы Kia Mohave с дизельным 3-литровым двигателем. Это один из последних двигателей, который не имеет конструктивных недостатков, и при должном обслуживании легко преодолеет 300 тысяч километров. К тому же это просторный и вместительный автомобиль, который будет отличным выбором для семьи.

Mohave второго рестайлинга с пробегом до 20 тыс. км можно найти на автомобильных агрегаторах за 5 млн рублей, при этом в богатых комплектациях. На пике популярности модель буквально «выгребали» из Китая и Кореи, благодаря этому достойный вариант сейчас можно найти и на внутреннем рынке.

В качестве более бюджетного варианта рекомендую обратить внимание на Toyota RAV4 пятого поколения с двухлитровым двигателем и обязательно автоматической коробкой передач.

В целом же, в пределах 4 млн рублей сегодня можно найти автомобили с минимальным пробегом, которые будут отличаться надежностью и долговечностью на протяжении многих лет.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
07.11.2025 
Фото:Depositphotos
