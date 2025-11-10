Названы самые безаварийные «китайцы» на авторынке РФ

«Автотека»: Zeekr 001 стал самым безаварийным китайским авто в России

Китайский электромобиль Zeekr 001 признан самым безаварийным среди автомобилей на российском вторичном рынке. Как сообщили эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито»), они проанализировали базу объявлений с китайскими машинами, не старше пяти лет, продаваемыми в 2025 году, и выявили, какие модели попадали в наименьшее количество аварий.

Согласно их данным, самый высокий процент автомобилей с безаварийной историей принадлежит Zeekr 001 – 87%. Следом идут модели Geely Monjaro (83,9%), Tank 300 (83,5%), Voyah Free (82,3%) и Haval Dargo (81,6%). Рейтинг продолжают Haval M6, Exeed RX, Tank 500, Changan CS55 Plus и Changan UNI-K.

Также отмечены популярные на российском рынке автомобили с высоким процентом безаварийных экземпляров: Changan UNI-V, Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS35 Plus, Chery Arrizo 8, Exeed VX, Exeed TXL, Geely Tugella, Omoda S5 и Omoda C5 – все они имеют показатели выше 70%.

Среди автомобилей в возрасте от 2 до 5 лет 72% не имеют в своей истории упоминаний о ДТП. Наиболее часто безаварийные машины встречаются среди марок Zeekr (86,3%), Li Auto (86,1%), Voyah (81,7%), Tank (80,9%) и Jetour (79,7%). В десятку лучших также вошли GAC (79,2%), FAW (78%), Changan (76,6%), Great Wall (74,1%) и Exeed (72,5%).

Zeekr 001

