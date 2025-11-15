Названа дата презентации новой модели Tesla

Илон Маск: новый Tesla Roadster будет представлен 1 апреля 2026 года

В своем недавнем выступлении перед акционерами компании Tesla Илон Маск заявил, что второе поколение Tesla Roadster будет представлено 1 апреля 2026 года.

В таком заявлении, конечно, нашлось место юмору: глава компании заявил, что если что-то пойдет не так, все можно будет списать на шутку. Впрочем, какие уж тут шутки: о запуске второго Родстера компания объявляла еще в 2017 году, пообещав запуск производства в 2020-м, а летом 2018 года был открыт предзаказ: требовалось внести 50 тысяч долларов, из которых 45 тысяч пойдут в оплату автомобиля, полная цена которого прогнозировалась на уровне 170-250 тысяч долларов.

Но шли годы, и новый Tesla Roadster «всплыл» только в 2025-м: его презентацию пообещали сделать «самой эпичной за всю историю», при этом наделив машину экстремальными характеристиками, а датой дебюта обозначили конец 2025 года... И, как видим, снова не сдержали слова.

Таким образом, с момента первого анонса прошло почти восемь лет, а первые заказавшие машину прождут свой экземпляр ровно десятилетие: производство машины, по последним словам Маска, начнется через «год-полтора», а поставки обещаны на 2027 год. Новое поколение получило название Roadster 2 – и это пока почти вся конкретика, что у нас есть...

