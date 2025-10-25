Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tiguan
25 октября
Volkswagen остановил производство ключевых моделей Golf и Tiguan
Reuters: остановка производства Golf и Tiguan...
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
25 октября
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
Электромобиль Amberauto A5 производства...
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Toyota представит спецверсию Corolla Cross...

Самый быстрый автомобиль в мире представят уже в этом году

Главный дизайнер Tesla: новый Roadster будет представлен до конца 2025 года

Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер компании Tesla, подтвердил, что долгожданное новое поколение Roadster будет представлено в этом году.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Он отметил, что Roadster станет уникальной моделью, которая сможет удивить своими характеристиками.

Генеральный директор Tesla Илон Маск ранее обозначил амбициозные цели для новинки, включая ускорение от 0 до 100 км/ч менее чем за одну секунду. Если Tesla сможет этого добиться, она станет самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Tesla Roadster
Tesla Roadster

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Фон Хольцхаузен также добавил, что официальная презентация Roadster намечена на конец 2025 года, подчеркнув, что «ожидание определённо того стоит» и модель будет предлагаться в уникальных вариантах окраски.

Интерьер Tesla Roadster
Интерьер Tesla Roadster

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В том же интервью он сообщил о недавно выпущенной Model Y Standard Edition, которая стала самым доступным кроссовером в линейке Tesla и при этом «всё равно ощущается премиальным, несмотря на свою цену». Стоимость новинки начинается от 40 000 долларов в США.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 22
25.10.2025 
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0